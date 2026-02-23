Angst eventuell zu groß.

Die Wall Street wird derzeit von Sorgen über die Auswirkungen der künstlichen Intelligenz (KI) beherrscht. Anleger haben begonnen, Aktien von Softwareunternehmen zu verkaufen. Es besteht die Befürchtung, dass KI in naher Zukunft bestehende, seit Jahren etablierte Modelle ersetzen könnte, von denen diese Unternehmen bislang stark profitiert haben. Zu den Nasdaq-100-Aktien mit der schlechtesten Performance in diesem Jahr zählen: - Atlassian mit einem Rückgang von 47 Prozent, - Intuit mit einem Minus von 40 Prozent, - Workday, mit einem Minus von 33 Prozent. Darüber hinaus sind Salesforce um etwa 30 Prozent, Adobe um 25 Prozent und CrowdStrike um 12 Prozent gefallen.

Nach einer länger andauernden Aufwärtsentwicklung bis zum Allzeithoch am 22. November 2021 bei 699,54 US-Dollar hat sich der Kurs der Aktie von Adobe in der übergeordneten Entwicklung konsolidiert. Auf einen Abschwung zwischen Anfang Dezember 2021 und Ende September 2022 folgte eine Erholung, die aber nicht mehr an das Allzeithoch heranreichte. Seit dem 1. Februar 2024 befinden sich die Aktien von Adobe in einer Abwärtssequenz, wo sich bis zum vergangenen Freitag ein Minus von 60 Prozent aufgetan hat. Charttechnisch wirkt das Papier angeschlagen, wobei sich der Kurseinbruch seit Ende Dezember 2025 sogar beschleunigt hat. Dabei hat sich der Abstand zum 200-Tage-Durchschnitt sogar vergrößert. Ist die aktuelle Angst der Marktteilnehmer vor einer weiteren Entwertung der Software groß genug, könnte der Abverkauf an der Börse noch weitergehen. Andererseits hat der Verlust in der Spitze von rund 60 Prozent ohne offensichtliche Beeinträchtigung der erwarteten Bilanzgewinne möglicherweise für eine Kaufgelegenheit gesorgt. Waren die Ausprägungen der KGVs in den vergangenen 10 Jahren im Bereich zwischen 30 und 50 angesiedelt, so ist das erwartete KGV 2025/26 nur noch bei 14,41. Die Konsensschätzung für das Geschäftsjahr 2027/28 liegt aktuell sogar bei 11,44. Sollten die Schätzungen eintreffen, eröffnet das momentane Kursniveau möglicherweise eine Gelegenheit für eine Long-Strategie.

Adobe, Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Mittlerweile sind die Kursverluste im Softwaresektor so ausgeprägt und die KGVs so niedrig, dass sich möglicherweise Kaufgelegenheiten auftun. Mit einem Open End Turbo Long (WKN JU00YF) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie der Adobe Inc.in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,59 profitieren. Das Ziel sei bei 288,18 US-Dollar angenommen (0,86 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 27 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 238,01 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 0,44 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,3 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JU00YF Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,61 – 0,62 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 187,63 US-Dollar Basiswert: Adobe, Inc. KO-Schwelle: 187,63 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 258,56 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 0,85 Euro Hebel: 3,59 Kurschance: + 39 Prozent Quelle J.P. Morgan

