GOLDMAN SACHS stuft British American Tobacco auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für British American Tobacco von 4500 auf 4550 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Bilanz sei weitgehend erwartungsgemäß gewesen, es habe vom Management aber einige positive Signale gegeben, schrieb Richard Felton am Freitagabend. Nach zwei Jahren der Investitionen kehre der Tabakkonzern 2026 wohl wieder zu seinem mittelfristigen Tempo zurück./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 21:21 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 52,70EUR auf Tradegate (23. Februar 2026, 08:47 Uhr) gehandelt.