    Enel erhöht Investitionspläne - Mehr Dividende geplant

    ROM (dpa-AFX) - Der italienische Energieversorger Enel will zukünftig mehr Geld investieren. Von 2026 bis einschließlich 2028 sollen 53 Milliarden Euro in die Hand genommen werden, teilte das Unternehmen am Montag in Rom bei einem Kapitalmarkttag mit. Ein großer Teil des Geldes soll in den Ausbau des Energienetzes fließen sowie in die Erweiterung des Portfolios mit Windenergie und Batteriespeicher. Zum Vergleich: Für 2025 bis 2027 standen bei Enel bislang 43 Milliarden Euro im Plan. Auch die Gewinnbeteiligung der Aktionäre soll steigen.

    Bislang konnten sich die Anteilseigner darauf einstellen, von 2025 bis 2027 eine jährliche Dividende von 0,46 Euro je Aktie zu erhalten. Nun schlägt Enel für 2025 eine Dividende von 0,49 Euro je Aktie vor und von 2026 bis 2028 wollen die Italiener sie jährlich um rund 6 Prozent steigern. Am Vortag hatte Enel zudem bereits den Start eines Aktienrückkaufprogramms über 1 Milliarde Euro bekannt gegeben.

    Für 2025 erwartet Enel 0,69 Euro je Aktie. Für das laufende Jahr prognostiziert das Unternehmen zwischen 0,72 und 0,74 Euro./lew/nas/stk

    ISIN:IT0003128367WKN:928624

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Enel Aktie

    Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,29 % und einem Kurs von 9,383 auf Tradegate (23. Februar 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Enel Aktie um +2,19 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,21 %.

    Die Marktkapitalisierung von Enel bezifferte sich zuletzt auf 97,35 Mrd..

    Enel zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,2200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 8,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -16,47 %/-6,02 % bedeutet.




