Apex Critical Metals in das U.S. Defense Industrial Base Consortium (DIBC) aufgenommen

Vancouver, British Columbia – 23. Februar 2026 / IRW-Press / Apex Critical Metals Corp. („Apex“ oder das „Unternehmen“) (CSE: APXC | OTCQX: APXCF | FWB: KL9) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen in das U.S. Defense Industrial Base Consortium („DIBC“) aufgenommen wurde, eine vom US-Verteidigungsministerium unterstützte Initiative, die auf die Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen Industrie, Wissenschaft und Regierung abzielt, um die Entwicklung von Technologien und Lieferketten, die für die nationale Sicherheit der USA von entscheidender Bedeutung sind, voranzutreiben.

Das DIBC unterstützt die Entwicklung und Sicherheit von Lieferketten für strategische und kritische Materialien, einschließlich Seltenerdmetalle („REEs“), Niob sowie anderer Materialien, die für die fortschrittliche Fertigung, Luft- und Raumfahrtsysteme, Technologien für die Energiewende und Verteidigungsanwendungen unverzichtbar sind.

Das Portfolio von Apex an nordamerikanischen Projekten für kritische Mineralien – darunter das in den USA gelegene Seltenerdmetallprojekt Rift in Nebraska sowie das Cap-Projekt in British Columbia – steht im Einklang mit den Prioritäten der US-Regierung und alliierter Regierungen, die auf die Sicherung heimischer und befreundeter Bezugsquellen für kritische Mineralien abzielen. Diese werden unter anderem in Permanentmagneten, hochleistungsfähigen Legierungen, supraleitenden Technologien und Verteidigungssystemen eingesetzt.

Als Mitglied des DIBC tritt Apex einem Netz von traditionellen und nicht traditionellen Rüstungsunternehmen, Technologieentwicklern, Forschungsinstituten und Bundesbehörden bei, die sich um die Beschleunigung von Innovationen und die Stärkung der Widerstandsfähigkeit von Lieferketten bemühen. Die Mitgliedschaft bietet Möglichkeiten zur Teilnahme an vom Bund geförderten Initiativen und kollaborativen Programmen in den Bereichen kritische Mineralexploration, Verarbeitung und Entwicklung von nachgelagerten Lieferketten.

„Die Aufnahme von Apex in das DIBC trägt der wachsenden strategischen Bedeutung Rechnung, die der Sicherung nordamerikanischer Lieferketten für Seltenerdmetalle und andere kritische Mineralien beigemessen wird“, so Sean Charland, President und CEO von Apex Critical Metals. „Angesichts des zunehmenden globalen Schwerpunkts auf Verteidigungsbereitschaft, fortschrittlicher Fertigung und Elektrifizierung sind wir der Ansicht, dass Apex gut aufgestellt ist, um Initiativen zur Sicherung von US-amerikanischen und alliierten Lieferketten durch die Förderung unserer kritischen Mineralprojekte zu unterstützen.“