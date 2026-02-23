    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Putin hebt Bedeutung von Atomstreitkräften hervor

    MOSKAU (dpa-AFX) - Kremlchef Wladimir Putin hat den Russen zum Tag des Vaterlandsverteidigers gratuliert und dabei die Bedeutung der Atomwaffen für die Sicherheit des Landes unterstrichen. "Die Entwicklung der nuklearen Triade bleibt eine unbedingte Priorität, da sie die Sicherheit Russlands gewährleistet und eine wirksame strategische Abschreckung und das Gleichgewicht der Kräfte in der Welt ermöglicht", sagte Putin in einer Videobotschaft an seine Landsleute an dem arbeitsfreien Feiertag.

    Putin sagte auch, dass andere Teilstreitkräfte ebenfalls entwickelt werden sollen. Ziel sei eine Verbesserung ihrer "Kampfbereitschaft, Mobilität und Fähigkeit, unter allen, auch den schwierigsten Bedingungen zu agieren".

    Dabei würdigte Putin auch den Kampf der russischen Armee im Angriffskrieg gegen die Ukraine - und gedachte der Gefallenen. Zahlen zu den getöteten Soldaten in dem Krieg nennt er nicht. Vertreter "aller Völker unseres riesigen Landes" würden in der Ukraine die Interessen Russland vertreten, sagte er.

    Putin hatte den Überfall auf die Ukraine vor vier Jahren am 24. Februar 2022 befohlen. Einmal mehr zeigte sich der russische Präsident auch sicher, dass Russland in dem Krieg siegen werde. "Wir werden unsere umfangreichen Bemühungen zur Stärkung der Armee und der Marine unter Berücksichtigung der internationalen Lage fortsetzen", sagte er. Dabei sollten auch die in der Ukraine gesammelten Kriegserfahrungen genutzt werden./mau/DP/mis






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
