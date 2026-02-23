Putin hebt Bedeutung von Atomstreitkräften hervor

MOSKAU (dpa-AFX) - Kremlchef Wladimir Putin hat den Russen zum Tag des Vaterlandsverteidigers gratuliert und dabei die Bedeutung der Atomwaffen für die Sicherheit des Landes unterstrichen. "Die Entwicklung der nuklearen Triade bleibt eine unbedingte Priorität, da sie die Sicherheit Russlands gewährleistet und eine wirksame strategische Abschreckung und das Gleichgewicht der Kräfte in der Welt ermöglicht", sagte Putin in einer Videobotschaft an seine Landsleute an dem arbeitsfreien Feiertag.

Putin sagte auch, dass andere Teilstreitkräfte ebenfalls entwickelt werden sollen. Ziel sei eine Verbesserung ihrer "Kampfbereitschaft, Mobilität und Fähigkeit, unter allen, auch den schwierigsten Bedingungen zu agieren".