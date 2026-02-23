BARCLAYS stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Air Liquide mit einem Kursziel von 195 Euro auf "Overweight" belassen. Bei dem Gasekonzern seien die Wachstumsprognosen konservativ angesetzt, schrieb Analyst Alex Sloane in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Luft nach oben sieht er im Elektronikbereich sowie in der amerikanischen und europäischen Industrie, während sich die Margenperspektive verbessere. Die Aktie wirke zunehmend attraktiv in einem Umfeld struktureller Bedenken, die es in anderen defensiven Segmenten der europäischen Chemiebranche gebe./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2026 / 21:04 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 174,4EUR auf Tradegate (23. Februar 2026, 09:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Alex Sloane

Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 195

Kursziel alt: 195

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



