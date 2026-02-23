BARCLAYS stuft London Stock Exchange auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für London Stock Exchange mit einem Kursziel von 12000 Pence auf "Overweight" belassen. Michael Sanderson bezog in seinem am Montag vorliegenden Kommentar Stellung zur Forderung des Hedgefonds Elliott bezüglich von Aktienrückkäufen. Ein Rückkauf im Wert von 4 Milliarden Pfund erscheine machbar, die geforderten 5 Milliarden Pfund wären seiner Einschätzung nach aber ambitioniert./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2026 / 18:35 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 91,50EUR auf Tradegate (23. Februar 2026, 09:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Michael Sanderson

Analysiertes Unternehmen: London Stock Exchange

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 120

Kursziel alt: 120

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

