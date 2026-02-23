BARCLAYS stuft LOREAL auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 435 Euro auf "Overweight" belassen. Warren Ackerman zog am Montag sein Fazit von der Konferenz der Consumer Analyst Group of New York (CAGNY). Die Präsentation des Kosmetikkonzerns habe optimistisch geklungen und sei weitgehend auf das US-Geschäft eingegangen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 02:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 399,1EUR auf Tradegate (23. Februar 2026, 09:18 Uhr) gehandelt.
