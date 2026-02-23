BARCLAYS stuft DANONE auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Overweight" belassen. Der unerwartet starke Umsatzeinbruch im ersten Quartal durch einen Rückruf sei sicherlich unerfreulich, schrieb Warren Ackerman am Montag. Die langfristigen Auswirkungen davon dürften aber begrenzt bleiben. Er hofft auf einen erreichten Tiefpunkt im US-Geschäft als Grundlage für ein 2026 wieder ausgewogeneres Wachstum - mit geringerer Abhängigkeit von China./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 00:58 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 73,30EUR auf Tradegate (23. Februar 2026, 09:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Warren Ackerman

Analysiertes Unternehmen: DANONE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 83

Kursziel alt: 83

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 83,00 € , was eine Steigerung von +12,77% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer