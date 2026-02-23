    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Aktien Frankfurt Eröffnung

    Verluste - Neue US-Zollunsicherheit belastet

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax -0,70% auf 25.083; Rekord 25.507 fern noch
    • MDax -0,57% auf 31.643; EuroStoxx -0,5% leicht
    • US-Gericht kippt Zölle? Marktreaktion verpufft
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist nach einem versöhnlichen Wochenausklang am Montag etwas unter Druck geraten. In den ersten Handelsminuten sank der deutsche Leitindex um 0,70 Prozent auf 25.083 Punkte. Das Mitte Januar erreichte Rekordhoch von 25.507 Punkten rückt damit wieder etwas weiter in die Ferne. Doch immerhin hielt die viel beachtete runde Marke von 25.000 Punkten.

    Der MDax , der die mittelgroßen hiesigen Börsentitel enthält, fiel am Montagmorgen mit einem Minus von 0,57 Prozent auf 31.643 Punkte ebenfalls etwas zurück. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es nach der jüngsten Rekordjagd um knapp 0,5 Prozent bergab.

    Die positive Marktreaktion vom Freitagnachmittag auf die Entscheidung des obersten US-Gerichts gegen viele der globalen Zölle der US-Regierung ist damit erst einmal verpufft. Die EU-Regierungschefs hätten verhaltener auf den Gerichtsbeschluss reagiert als vor einem Monat auf Donald Trumps Drohungen wegen Grönland, betonte Experte Greg Fuzesi von der US-Bank JPMorgan. Zunächst ändere sich faktisch nichts an den Zöllen, die der amerikanische Präsident gegen die EU verhängt habe. Gegenmaßnahmen der EU erwartet Fuzesi daher eher nicht.

    Ifo-Präsident Clemens Fuest hält das Gerichtsurteil politisch zwar für eine gute Nachricht, warnte in einem Interview mit dem "Handelsblatt" aber vor wachsenden Risiken für die Wirtschaft./gl/stk




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
