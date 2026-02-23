Aktien Frankfurt Eröffnung
Verluste - Neue US-Zollunsicherheit belastet
- Dax -0,70% auf 25.083; Rekord 25.507 fern noch
- MDax -0,57% auf 31.643; EuroStoxx -0,5% leicht
- US-Gericht kippt Zölle? Marktreaktion verpufft
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist nach einem versöhnlichen Wochenausklang am Montag etwas unter Druck geraten. In den ersten Handelsminuten sank der deutsche Leitindex um 0,70 Prozent auf 25.083 Punkte. Das Mitte Januar erreichte Rekordhoch von 25.507 Punkten rückt damit wieder etwas weiter in die Ferne. Doch immerhin hielt die viel beachtete runde Marke von 25.000 Punkten.
Der MDax , der die mittelgroßen hiesigen Börsentitel enthält, fiel am Montagmorgen mit einem Minus von 0,57 Prozent auf 31.643 Punkte ebenfalls etwas zurück. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es nach der jüngsten Rekordjagd um knapp 0,5 Prozent bergab.
Die positive Marktreaktion vom Freitagnachmittag auf die Entscheidung des obersten US-Gerichts gegen viele der globalen Zölle der US-Regierung ist damit erst einmal verpufft. Die EU-Regierungschefs hätten verhaltener auf den Gerichtsbeschluss reagiert als vor einem Monat auf Donald Trumps Drohungen wegen Grönland, betonte Experte Greg Fuzesi von der US-Bank JPMorgan. Zunächst ändere sich faktisch nichts an den Zöllen, die der amerikanische Präsident gegen die EU verhängt habe. Gegenmaßnahmen der EU erwartet Fuzesi daher eher nicht.
Ifo-Präsident Clemens Fuest hält das Gerichtsurteil politisch zwar für eine gute Nachricht, warnte in einem Interview mit dem "Handelsblatt" aber vor wachsenden Risiken für die Wirtschaft./gl/stk
Ach Meister der nachträglichen Chartanalyse,
deine Performance ist beeindruckend – zumindest im Bereich Rückspiegel-Trading. Du schaffst es wie kein Zweiter, Statements so zu formulieren, dass du bei +5 % genauso Recht hattest wie bei –7 %. Das nenne ich mal ein perfektes Hedge-Konstrukt ohne Kapitaleinsatz.
Konkrete Entries oder Exits?
Fehlanzeige.
Deine Setups sind so präzise wie „Der Markt könnte jetzt steigen… oder fallen.“
Wow. Nobelpreis für Volatilitätsbeschreibung.
Eine Strategie such ich bei dir wie Liquidität im Nebenwert nach 22 Uhr.
Statt klarer Regeln gibt’s nur akustische Marktschreie:
„Short!“
„Long!“
„Pinguin!“
„KI-Generator!“
Das ist kein Trading-System – das ist ein algorithmischer Zufallsgenerator mit Lautsprecher.
Und das Allerschärfste:
Wenn neue User hier einfache Fragen stellen – zu Risiko, Positionsgröße, Stop-Loss oder CRV – kommt von dir… nichts.
Kein Plan. Kein Ansatz. Kein Mehrwert.
Ein Trader, der keine Strategie erklären kann, ist wie ein Chart ohne Zeitachse – viel Linien, null Orientierung.
Aber hey, vielleicht ist das ja dein geheimes System:
Maximale Lautstärke, minimale Substanz.
High Frequency Opinion Trading ohne Ausführung.
Vielleicht gründet ihr wirklich eine geschlossene WhatsApp-Gruppe der „2. Liga Analysten“, tauscht euch dort gegenseitig eure selbst erfüllenden Prophezeiungen aus – bis einer den Stecker zieht und der Server in den Margin Call läuft.
Bis dahin bleibe ich liquide.
Und investiere nur dort, wo auch ein Plan hinter dem Trade steht.
Moin,
Guten Morgen, der Generator spuckt heut am ersten Fastentag die 25.149 aus. Haut rein, solange es noch billig ist.....🤠