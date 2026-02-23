Packaging of America Aktie weiter auf Talfahrt - 23.02.2026

Die Packaging of America Aktie ist bisher um -7,72 % auf 185,68€ gefallen. Das sind -15,53 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

PCA ist ein führender Anbieter von Wellpappenverpackungen in den USA, bekannt für kundenorientierte Lösungen und ein starkes Produktionsnetzwerk. Hauptkonkurrenten sind International Paper, WestRock und Georgia-Pacific.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Packaging of America in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +17,45 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -10,66 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,10 %. Im Jahr 2026 gab es für Packaging of America bisher ein Plus von +13,48 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,52 % geändert.

Packaging of America Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,66 % 1 Monat +8,10 % 3 Monate +17,45 % 1 Jahr +1,22 %

Informationen zur Packaging of America Aktie

Es gibt 90 Mio. Packaging of America Aktien. Damit ist das Unternehmen 17,54 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

International Paper, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,00 %.

Packaging of America Aktie jetzt kaufen?

Ob die Packaging of America Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Packaging of America Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.