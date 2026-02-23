    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMetlen Energy & Metals AktievorwärtsNachrichten zu Metlen Energy & Metals

    2 Energiekonzerne mit dabei

    Gas-Stopp ab Ende 2027: Darum wird Griechenlands Terminal zum LNG-Tor

    Nach dem Importstopp von russischem Gas ab November 2027: Die USA setzen auf Griechenlands LNG-Korridor nach Osteuropa. Dieser ist fast bis 2040 von Energiekonzernen ausgebucht – warum ist das so?

    Gas-Stopp ab Ende 2027: Darum wird Griechenlands Terminal zum LNG-Tor
    Zahlreiche Länder aus Mittel- und Osteuropa sind stark von russischen Erdgas- und Pipelinegaslieferungen abhängig. Ein Beschluss zum Importstopp ab November 2027 trifft diese Länder besonders hart, wie das Handelsblatt berichtet. Nun will die USA diese entstandene Lücke schließen. Hierbei sollen LNG-Terminals und Gasleitungen in Griechenland zukünftig eine Schlüsselrolle spielen. 

    US-Energieminister Chris Wright hat den griechischen Amtskollegen Stavros Papastavrou und Regierungsvertreter aus Rumänien, Bulgarien, Moldawien und der Ukraine am kommenden Dienstag zu einer Konferenz nach Washington eingeladen. Außerdem werden Vertreter der Europäischen Kommission, von Regulierungsbehörden, Netzbetreibern, Banken und Unternehmen erwartet. Ein Pipelineverbund, der die griechischen LNG-Terminals mit den Gasnetzen Bulgariens und Rumäniens verbindet und Lieferungen bis nach Moldawien und in die Ukraine ermöglicht, steht dabei im Zentrum der Beratungen.

    Dieser Durchgang ist deshalb strategisch so bedeutsam, weil über diese Strecke amerikanisches LNG nach Osteuropa transportiert werden kann, ohne mit russischem Gas vermischt zu werden, das über die Türkei in die EU gelangen könnte. Griechische Gasimporteure und Kraftwerksbetreiber rechnen mit einer langfristig steigenden Nachfrage, obwohl die EU Erdgas offiziell als Übergangstechnologie einstuft. Das große Interesse an der jüngsten Auktion für Entlade- und Regasifizierungskapazitäten des LNG-Terminals Revythousa bei Athen deutet darauf hin.

    So sicherten sich bei der Versteigerung im Januar unter anderem die Energiekonzerne Metlen und PPC nahezu alle verfügbaren Kapazitäten für den Zeitraum von 2026 bis 2040. Von 413 angebotenen Slots sind lediglich einer im Jahr 2036 und drei im Jahr 2040 noch frei.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion


    Nach dem Importstopp von russischem Gas ab November 2027: Die USA setzen auf Griechenlands LNG-Korridor nach Osteuropa. Dieser ist fast bis 2040 von Energiekonzernen ausgebucht – warum ist das so?
