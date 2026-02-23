Gas-Stopp ab Ende 2027: Darum wird Griechenlands Terminal zum LNG-Tor

Zahlreiche Länder aus Mittel- und Osteuropa sind stark von russischen Erdgas- und Pipelinegaslieferungen abhängig. Ein Beschluss zum Importstopp ab November 2027 trifft diese Länder besonders hart, wie das Handelsblatt berichtet. Nun will die USA diese entstandene Lücke schließen. Hierbei sollen LNG-Terminals und Gasleitungen in Griechenland zukünftig eine Schlüsselrolle spielen.

US-Energieminister Chris Wright hat den griechischen Amtskollegen Stavros Papastavrou und Regierungsvertreter aus Rumänien, Bulgarien, Moldawien und der Ukraine am kommenden Dienstag zu einer Konferenz nach Washington eingeladen. Außerdem werden Vertreter der Europäischen Kommission, von Regulierungsbehörden, Netzbetreibern, Banken und Unternehmen erwartet. Ein Pipelineverbund, der die griechischen LNG-Terminals mit den Gasnetzen Bulgariens und Rumäniens verbindet und Lieferungen bis nach Moldawien und in die Ukraine ermöglicht, steht dabei im Zentrum der Beratungen.