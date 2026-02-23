Exportwerte von Zollsorgen belastet

Im Dax lagen SAP mit minus 2,6 Prozent hinten. Commerzbank und Henkel waren vorne mit moderaten Zuwächsen. Im EuroStoxx lagen Enel vorne mit plus 3 Prozent, auch getragen von einer geplanten Dividendenerhöhung./ajx/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,53 % und einem Kurs von 9,405 auf Tradegate (23. Februar 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -0,17 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,94 %.

Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 209,98 Mrd..

SAP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9000 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 238,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 260,00EUR was eine Bandbreite von +28,49 %/+51,85 % bedeutet.