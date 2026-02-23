    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsSTOXX Europe 600 Chemicals EUR (Price) IndexvorwärtsNachrichten zu STOXX Europe 600 Chemicals EUR (Price)

    AKTIEN IM FOKUS

    Exportwerte von Zollsorgen belastet

    Für Sie zusammengefasst
    • Zollsorgen belasten zyklische Exporte deutlich
    • Trump droht neue Zölle; Marktunsicherheit wächst
    • Tech, Auto, Chemie schwächer; Versorger, Telko
    AKTIEN IM FOKUS - Exportwerte von Zollsorgen belastet
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Im von neuen Zollsorgen geprägten Marktumfeld haben am Montag zyklische Exportsektoren am stärksten gelitten. Als defensiv erachtete Branchen erging es besser. US-Präsident Donald Trump droht mit neuen Zöllen, nachdem seine bisherige Zollpolitik vor dem obersten US-Gericht kurz vor dem Wochenende eine Abfuhr erhalten hatte. Die Unsicherheit am Aktienmarkt nimmt nun wieder zu. Marktbeobachter sprechen von Zollchaos. Unternehmen wird die Planungsrundlage immer mehr entzogen.

    Von Zöllen besonders anhängige Branchen wie Technologie, Automobil und Chemie verbuchten im frühen Handel Kursverluste. Versorger, Versicherungen und Telekommunikation hielten sich besser.

    Im Dax lagen SAP mit minus 2,6 Prozent hinten. Commerzbank und Henkel waren vorne mit moderaten Zuwächsen. Im EuroStoxx lagen Enel vorne mit plus 3 Prozent, auch getragen von einer geplanten Dividendenerhöhung./ajx/mis

     

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    dpa-AFX
    10 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
