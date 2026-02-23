AKTIEN IM FOKUS
Exportwerte von Zollsorgen belastet
- Zollsorgen belasten zyklische Exporte deutlich
- Trump droht neue Zölle; Marktunsicherheit wächst
- Tech, Auto, Chemie schwächer; Versorger, Telko
FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Im von neuen Zollsorgen geprägten Marktumfeld haben am Montag zyklische Exportsektoren am stärksten gelitten. Als defensiv erachtete Branchen erging es besser. US-Präsident Donald Trump droht mit neuen Zöllen, nachdem seine bisherige Zollpolitik vor dem obersten US-Gericht kurz vor dem Wochenende eine Abfuhr erhalten hatte. Die Unsicherheit am Aktienmarkt nimmt nun wieder zu. Marktbeobachter sprechen von Zollchaos. Unternehmen wird die Planungsrundlage immer mehr entzogen.
Von Zöllen besonders anhängige Branchen wie Technologie, Automobil und Chemie verbuchten im frühen Handel Kursverluste. Versorger, Versicherungen und Telekommunikation hielten sich besser.
Im Dax lagen SAP mit minus 2,6 Prozent hinten. Commerzbank und Henkel waren vorne mit moderaten Zuwächsen. Im EuroStoxx lagen Enel vorne mit plus 3 Prozent, auch getragen von einer geplanten Dividendenerhöhung./ajx/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,53 % und einem Kurs von 9,405 auf Tradegate (23. Februar 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -0,17 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,94 %.
Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 209,98 Mrd..
SAP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9000 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 238,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 260,00EUR was eine Bandbreite von +28,49 %/+51,85 % bedeutet.