    Trotz US-Zollbremsen

    Elektroindustrie knackt Exportrekord

    Exportrekord 257,5 Mrd€ (+5,1%) trotz Zöllen
    USA vor China: US -3% (24,1Mrd), CN -6,2% 23,5
    Importrekord 274,9 Mrd€ (+8,0%)
    Trotz US-Zollbremsen - Elektroindustrie knackt Exportrekord
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Exportrekord trotz Einbußen wegen höherer US-Zölle: Die deutsche Elektro- und Digitalindustrie hat im vergangenen Jahr Waren im Wert von 257,5 Milliarden Euro ins Ausland geliefert und damit 5,1 Prozent mehr als 2024. Wichtiger Faktor war nach Angaben des Branchenverbandes ZVEI der starke Dezember, der ein Ausfuhrplus von 10,6 Prozent auf 20,4 Milliarden Euro brachte. Erstmals seit langem legten in dem Monat die Importe elektrotechnischer und elektronischer Güter weniger stark zu als die Exporte.

    "Bemerkenswert ist, dass die Elektroexporte im vergangenen Jahr in nahezu alle Top-20-Abnehmerländer zulegen konnten", erläuterte ZVEI-Chefvolkswirt Andreas Gontermann. "Die einzigen Ausnahmen bilden hier ausgerechnet die beiden größten Abnehmerländer: die USA und China."

    Die Lieferungen in die USA sanken nach Angaben des Verbandes der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI) binnen Jahresfrist um 3,0 Prozent auf 24,1 Milliarden Euro. Dennoch überholten die Vereinigten Staaten China als größten Abnehmer von Elektronik "Made in Germany" nach einem Jahrzehnt wieder, wie Gontermann einordnete. Nach China gingen im vergangenen Jahr Ausfuhren von 23,5 Milliarden Euro und somit 6,2 Prozent weniger als 2024.

    Exportgeschäft in Europa durchgängig mit Zuwächsen

    Auf den weiteren Plätzen der zehn wichtigsten Abnehmerländer für die deutsche Elektro- und Digitalindustrie stehen ausschließlich europäische Länder. Dort gab es durchgängig Zuwächse. Mit einem Plus von 7,3 Prozent auf 15,9 Milliarden Euro belegen die Niederlande Rang 3, dicht gefolgt von Frankreich (15,8 Mrd Euro).

    Besonders kräftig zogen die Branchenausfuhren in die außerhalb der Top Ten platzierten Länder Dänemark und Taiwan an, die jeweils um 22,9 Prozent auf 4,1 Milliarden beziehungsweise 3,6 Milliarden Euro hochschnellten. Deutliche Zuwächse verbuchte die Branche auch im Geschäft mit Mexiko und Indien.

    Allzeithoch auch für die Einfuhren

    Einen Rekord verzeichnet die Branche zudem bei den Einfuhren elektrotechnischer und elektronischer Güter nach Deutschland: Von Januar bis Dezember summierten sich die Importe auf 274,9 Milliarden Euro und übertrafen den Wert des Jahres 2024 damit um 8,0 Prozent./ben/DP/mis

    Trotz US-Zollbremsen Elektroindustrie knackt Exportrekord Exportrekord trotz Einbußen wegen höherer US-Zölle: Die deutsche Elektro- und Digitalindustrie hat im vergangenen Jahr Waren im Wert von 257,5 Milliarden Euro ins Ausland geliefert und damit 5,1 Prozent mehr als 2024.
