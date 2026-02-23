Devisen
Euro legt zum US-Dollar weiter zu - Zoll-Unsicherheit ist zurück
- Euro steigt leicht auf 1,1819 USD; EZB 1,1767.
- Dollar schwach wegen Trump: 15% Weltzoll sorgt.
- Ifo im Fokus; Hoffnung auf stabilere Erholung.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat zu Wochenbeginn seine jüngsten Gewinne zum US-Dollar leicht ausgebaut. Am Montagvormittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1819 Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,1767 (Donnerstag: 1,1753) Dollar festgesetzt.
Der Euro profitierte von einer breit angelegten Schwäche des Dollars, nachdem am Wochenende die Unsicherheit rund um die US-Zölle wieder um sich gegriffen hatte. Denn damit kehrten auch die Sorgen der Anleger mit Blick auf die Unberechenbarkeit der Politik von US-Präsident Donald Trump zurück. Sie stellten sich zudem erneut die Frage, wie attraktiv die USA als Anlageziel sind. Entsprechend wurde der Greenback zu Wochenbeginn eher gemieden.
Hintergrund der aktuellen Dollarschwäche sind die jüngsten Entwicklungen im Zollstreit der USA mit dem Rest der Welt. Nach der am Freitag verkündeten Entscheidung des Obersten US-Gerichtshofs gegen Teile der Zollpolitik von Präsident Donald Trump legte dieser mit einem neuen Zollsatz nach. Der Republikaner kündigte am Samstag auf der Plattform Truth Social einen weltweiten Zoll auf Importe in die USA von 15 Prozent an - statt der kurz davor bereits veranschlagten 10 Prozent. Damit schöpft Trump die Höchstgrenze eines Handelsgesetzes, auf das er sich beruft, voll aus.
Ansonsten richtet sich der Fokus zu Wochenbeginn auf den Ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland. Dieser habe in den vergangenen Monaten zwar häufig enttäuscht, schrieben die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Die Vorgaben für den nun anstehenden Februarwert aber seien freundlich: "Der konjunkturelle Erholungspfad in Deutschland scheint stabiler zu werden und ein Ifo-Anstieg würde die Hoffnungen auf eine Verbesserung der wirtschaftlichen Entwicklung weiter stützen."/la/stk
Interessante Frage. Ich persönlich versuche mich da weniger von den "News" treiben zu lassen, da die Aussagen der Akteure auch viel Interpretationsspielraum bieten. So auch im letzten Absatz "wir fragen uns ... während wir hoffen ..." dieser Übersetzung einer Reuters-Meldung:
Hier ist die deutsche Übersetzung des Textes (natürlich und idiomatisch formuliert):
Der Bericht zeigte, dass der US-Verbraucherpreisindex im Jahresvergleich um 2,4 % gestiegen ist – etwas unter der von Reuters befragten Ökonomen erwarteten Zunahme von 2,5 %. Diese Nachricht verstärkte die Wetten darauf, dass die Federal Reserve in diesem Jahr mindestens zwei Zinssenkungen vornehmen wird.
Die Daten folgten auf einen überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht vom Mittwoch. Die Fed hatte im vergangenen Monat ihren Leitzins (Übernacht-Zins) im Bereich von 3,50 % bis 3,75 % belassen.
Tim Holland, Chief Investment Officer bei Orion, sagte, der US-Verbraucherpreisindex liege nun deutlich näher am langfristigen Inflationsziel der Fed von 2 % als an 3 %.
EUR/USD Prognosen Update
In der vergangenen Woche hat der Kurs weitere Verluste abgefangen und konnte diese Tendenz in einen (aus Eurosicht ;) ) freundlichen Wochenauftakt umwandeln. Zunächst bietet das Vorjahreshoch jedoch Widerstand, wobei mögliche Impulse aus den US-Wirtschaftsdaten dem Währungspaar am heutigen Mittwoch weiteren Auftrieb geben könnten.
Mögliche Tagesspanne: 1,1880 bis 1,1980
Nächste Widerstände: 1,2082 | 1,2349
Wichtige Unterstützungen: 1,1918 | 1,1874 = Vorwochenhoch | 1,1830 | 1,1766 = Vorwochentief