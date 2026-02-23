    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Euro legt zum US-Dollar weiter zu - Zoll-Unsicherheit ist zurück

    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat zu Wochenbeginn seine jüngsten Gewinne zum US-Dollar leicht ausgebaut. Am Montagvormittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1819 Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,1767 (Donnerstag: 1,1753) Dollar festgesetzt.

    Der Euro profitierte von einer breit angelegten Schwäche des Dollars, nachdem am Wochenende die Unsicherheit rund um die US-Zölle wieder um sich gegriffen hatte. Denn damit kehrten auch die Sorgen der Anleger mit Blick auf die Unberechenbarkeit der Politik von US-Präsident Donald Trump zurück. Sie stellten sich zudem erneut die Frage, wie attraktiv die USA als Anlageziel sind. Entsprechend wurde der Greenback zu Wochenbeginn eher gemieden.

    Hintergrund der aktuellen Dollarschwäche sind die jüngsten Entwicklungen im Zollstreit der USA mit dem Rest der Welt. Nach der am Freitag verkündeten Entscheidung des Obersten US-Gerichtshofs gegen Teile der Zollpolitik von Präsident Donald Trump legte dieser mit einem neuen Zollsatz nach. Der Republikaner kündigte am Samstag auf der Plattform Truth Social einen weltweiten Zoll auf Importe in die USA von 15 Prozent an - statt der kurz davor bereits veranschlagten 10 Prozent. Damit schöpft Trump die Höchstgrenze eines Handelsgesetzes, auf das er sich beruft, voll aus.

    Ansonsten richtet sich der Fokus zu Wochenbeginn auf den Ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland. Dieser habe in den vergangenen Monaten zwar häufig enttäuscht, schrieben die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Die Vorgaben für den nun anstehenden Februarwert aber seien freundlich: "Der konjunkturelle Erholungspfad in Deutschland scheint stabiler zu werden und ein Ifo-Anstieg würde die Hoffnungen auf eine Verbesserung der wirtschaftlichen Entwicklung weiter stützen."/la/stk




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
