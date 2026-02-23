    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    RWE-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei Erreichen des Jahreshochs

    Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die RWE-Aktie in den nächsten Wochen zumindest das alte Hoch bei 54,76 Euro erreichen kann.

    Die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129) startete vor einem Jahr im Bereich von 30 Euro eine Aufwärtsbewegung, die am 4.2.26 mit 54,76 Euro auf einem neuen 12-Monatshoch, das gleichzeitig den höchsten Wert seit mehr als 15 Jahren gleichkam, gipfelte. Danach korrigierte der Aktienkurs auf sein aktuelles Niveau bei 51,80 Euro.

    Obwohl die Aktie unter den sinkenden Emissions- und Strompreisen gelitten hätte, bekräftigte die Mehrheit der Experten nach dem freundlichen Start in das Jahr 2026 mit Kurszielen von bis zu 61 Euro (Jefferies & Company) ihre Kaufempfehlungen für die Versorgeraktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die RWE-Aktie in den nächsten Wochen zumindest das alte Hoch bei 54,76 Euro erreichen kann.

    Call-Optionsschein mit Basispreis bei 52 Euro 

    Der UBS-Call-Optionsschein auf die RWE-Aktie mit Basispreis bei 52 Euro, Bewertungstag 19.6.26, BV 0,1, ISIN: DE000UQ8HDC3, wurde beim RWE-Aktienkurs von 51,80 Euro mit 0,35 – 0,36 Euro gehandelt. 

    Legt die RWE-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 54,76 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,50 Euro (+39 Prozent) erhöhen.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 49,108 Euro   

    Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die RWE-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 49,108 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MN17SV5, wurde beim Aktienkurs von 51,80 Euro mit 0,29 – 0,30 Euro quotiert.

    Bei einem Kursanstieg der RWE-Aktie auf 54,76 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,56 Euro (+87 Prozent) steigern.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 47,987 Euro   

    Der SG-Open End Turbo-Call auf die RWE-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 47,987 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000FC4MFQ2, wurde beim Aktienkurs von 51,80 Euro mit 0,42 – 0,43 Euro taxiert.

    Bei einem Kursanstieg der RWE-Aktie auf 54,76 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,67 Euro (+56 Prozent) ansteigen.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von RWE-Aktie oder von Hebelprodukten auf RWE-Aktie dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.





    Walter Kozubek
    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

