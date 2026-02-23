KI-Boom treibt Chip-Riesen – doch der Konzernchef warnt vor einem Absturz

Chey sprach von einem "Monster-Chip", als er die Bedeutung sogenannter High-Bandwidth-Memory-Chips beschrieb. Diese Spezialchips treiben die Gewinne des Konzerns massiv an. Die Aktie von SK Hynix hat sich binnen eines Jahres in Südkorea mehr als vervierfacht. Rekordgewinne beflügeln den Kurs.

Der Chef des südkoreanischen Chipkonzerns SK Hynix stellt sich auf eine weitere Produktionsoffensive bei Speicherchips für Künstliche Intelligenz ein, wie Bloomberg berichtete. Chey Tae-won, Vorsitzender der Muttergesellschaft SK Group, kündigte auf einer Konferenz in Washington an, die Fertigung von Hochleistungsspeichern deutlich auszubauen. Grund ist der weltweite Boom beim Bau neuer Rechenzentren.

Investitionen steigen deutlich

Konkrete Zahlen zur Expansion nannte Chey nicht. Das Unternehmen hatte jedoch bereits im Januar angekündigt, die Investitionsausgaben im Jahr 2026 im Vergleich zum Vorjahr deutlich zu erhöhen. SK Hynix reagiert damit auf die hohe Nachfrage nach HBM-Chips. Diese werden unter anderem für Beschleuniger benötigt, wie sie etwa von Nvidia für das Training und den Betrieb von KI-Diensten entwickelt werden.

US-Technologiekonzerne wie Microsoft und Meta planen laut Bloomberg in diesem Jahr Investitionen von rund 650 Milliarden US-Dollar in KI-Infrastruktur. Dieser Rekordwert verschärft die globale Knappheit bei Speicherchips. Der Markt wird von SK Hynix, Samsung Electronics und Micron Technology dominiert.

SK Hynix meldet, dass die gesamte Speicherproduktion für 2026 bereits ausverkauft ist. Auch Micron hat seine HBM-Kapazitäten weitgehend vergeben.

Gewinnfantasie – und Absturzrisiko

Analysten rechnen inzwischen mit einem operativen Jahresgewinn von durchschnittlich 70 Milliarden US-Dollar für 2026. Ende vergangenen Jahres lag die Schätzung noch bei rund 50 Milliarden US-Dollar. Einige Experten erwarten sogar mehr als 100 Milliarden US-Dollar.

Chey dämpfte jedoch die Euphorie: "Das klingt nach einer wirklich guten Nachricht. Aber es könnte genauso gut zu einem Verlust von 100 Milliarden US-Dollar führen." Der Manager warnte vor schnellen technologischen Umbrüchen und möglichen Verschiebungen im Wettbewerb.

Strom als Engpass

Neben Markt- und Technologierisiken rückt ein weiteres Problem in den Fokus: Energie. Chey erklärte, die SK Group prüfe inzwischen den Bau eigener Kraftwerke in der Nähe von KI-Rechenzentren. Eine unzureichende Stromversorgung könne "katastrophal" sein.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion