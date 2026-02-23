Mehr Investitionen, mehr Dividende: Europas Nr. 2 will jetzt noch größer werden!

Die Anteile von Energieversorgern genießen seit einigen Wochen und Monaten gleich doppelten Rückenwind. Einerseits werden sie als KI-Gewinner gehandelt, da der rasante Ausbau von Rechenzentren für einen stark steigenden Energiebedarf sorgt.

Andererseits sind sie in einem von zunehmenden Unsicherheiten geprägten Marktumfeld als defensive und ausschüttungsstarke Basiswerte gefragt. Das hat der Aktie von Enel, dem nach Marktkapitalisierung zweitgrößten Energieversorger Europas (nach Iberdrola), in den vergangenen 12 Monaten ein Plus von fast 40 Prozent beschert.

Enel will in 3 Jahren 53 Milliarden Euro investieren

Wie das teilstaatliche Unternehmen am Montagmorgen mitgeteilt hat, soll in den kommenden Jahren eine Investitionsoffensive starten. Die Italiener haben angekündigt, in den kommenden drei Jahren insgesamt 53 Milliarden Euro in den Ausbau ihrer Energieerzeugungskapazitäten zu investieren.

Das liegt um 10 Milliarden Euro höher als der Konzern bisher veranschlagt hatte. Ein Großteil der Summe soll in erneuerbare Energien (vor allem Wind und Solar) und Batteriespeicher investiert werden. Zielmärkte des weltweit agierenden Unternehmens sollen vor allem Europa und die USA sein.

Auch Gewinn und Dividende sollen steigen

Für den Gewinn pro Aktie plant Enel mit einer jährlichen durchschnittlichen Steigerungsrate (CAGR) von 6 Prozent. Das Ertragsergebnis soll von 0,69 Euro je Aktie im vergangenen Geschäftsjahr auf 0,80 bis 0,82 Euro in 2028 steigen. Neben milliardenschweren Investitionen sollen die Gewinne durch gleichzeitige Kosteneinsparungen von bis 700 Millionen Euro gesteigert werden.

Bereits für 2026 wird mit einem spürbaren Anstieg des EBITDA gerechnet, das von 22,9 auf 23,2 bis 23,6 Milliarden Euro klettern soll. Die geplante Steigerung der Betriebsgewinne soll dabei auch Anlegerinnen und Anlegern zugute kommen. Der Dividendenvorschlag für 2025 von 0,49 Euro je Aktie übertrifft die Erwartungen von 0,46 Euro.

In den kommenden Geschäftsjahren soll die Ausschüttung mit den Gewinnen um rund 6 Prozent im Jahr steigen. Außerdem gab das Management bereits am Sonntag bekannt, eigene Anteile im Wert von 1 Milliarde Euro zurückkaufen zu wollen.

Aktie legt kräftig zu, Kurs auf neues Allzeithoch

In einem aufgrund der erneuten Eskalation des Handelskonfliktes verunsicherten Gesamtmarktumfeld legt die Enel-Aktie am Montag um fast 6 Prozent zu. Damit gibt sie innerhalb des italienischen Leitindex MIB als auch im Euro Stoxx 50 den Ton an

Die deutschen Energieversorger E.ON und RWE können von der guten Stimmung gegenüber dem italienischen Mitbewerber nicht profitieren und handeln mit leichten Verlusten, während die Enel-Aktie nur noch rund 2 Prozent von einem neuen Allzeithoch entfernt ist. Das würde aus technischer Perspektive ein Kaufsignal bedeuten.

Fazit: Enel bietet das Beste aus zwei Welten

Aus fundamentaler Perspektive ist die Aktie auch nach dem starken Kursanstieg des vergangenen Jahres sowie am Montag ein Kauf. Auf Basis der unternehmenseigenen Gewinnschätzungen ist Enel für 2028 mit einem KGVe von 11,9 bewertet. Das ist sehr günstig. Auch mit einem KGVe 2026 von 12,7 ist das Unternehmen eines der günstigsten der Versorgerbranche (E.ON: 18.0; RWE: 20,5).

Gleichzeitig hat Enel mit einer Dividendenrendite von 5,1 Prozent eine der höchsten Ausschüttungen sowohl innerhalb der europäischen als auch der US-amerikanischen Versorgerbranche zu bieten. Damit bietet die Aktie der Italiener einen perfekten Kompromiss aus attraktiver Bewertung und steigenden Ausschüttungen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion