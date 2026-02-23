Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 23.02. - MDAX schwach -0,50 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht bei 25.171,96 PKT und verliert bisher -0,26 %.
Top-Werte: Commerzbank +2,10 %, Deutsche Boerse +1,95 %, Münchener Rück +1,71 %
Flop-Werte: Rheinmetall -0,92 %, Continental -0,75 %, Airbus -0,66 %
Der MDAX steht aktuell (09:59:49) bei 31.751,77 PKT und fällt um -0,50 %.
Top-Werte: Aurubis +3,25 %, PUMA +2,85 %, Delivery Hero +2,10 %
Flop-Werte: TeamViewer -1,67 %, Jungheinrich -1,65 %, Sartorius Vz. -1,43 %
Der TecDAX steht aktuell (09:59:50) bei 3.707,40 PKT und fällt um -0,42 %.
Top-Werte: Elmos Semiconductor +2,14 %, Draegerwerk +1,72 %, freenet +1,67 %
Flop-Werte: TeamViewer -1,67 %, Sartorius Vz. -1,43 %, Nemetschek -0,93 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 6.120,23 PKT und verliert bisher -0,35 %.
Top-Werte: Enel +5,60 %, Prosus Registered (N) +1,96 %, Deutsche Boerse +1,95 %
Flop-Werte: ASML Holding -1,13 %, Rheinmetall -0,92 %, Schneider Electric -0,78 %
Der ATX steht bei 5.799,51 PKT und verliert bisher -0,14 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +6,40 %, BAWAG Group +0,70 %, CA-Immobilien-Anlagen +0,62 %
Flop-Werte: Lenzing -1,38 %, OMV -1,13 %, Andritz -0,95 %
Der SMI steht aktuell (09:59:49) bei 13.860,10 PKT und fällt um -0,20 %.
Top-Werte: Zurich Insurance Group +1,83 %, Holcim +1,27 %, Swisscom +1,27 %
Flop-Werte: Partners Group Holding -1,90 %, Lonza Group -1,06 %, ABB -0,96 %
Der CAC 40 steht bei 8.505,49 PKT und verliert bisher -0,41 %.
Top-Werte: Carrefour +2,79 %, Kering +1,64 %, Credit Agricole +1,58 %
Flop-Werte: Pernod Ricard -1,88 %, Dassault Systemes -1,57 %, Thales -1,45 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.166,48 PKT und verliert bisher -0,50 %.
Top-Werte: SSAB Registered (A) +1,82 %, Telia Company +1,19 %, Swedbank Shs(A) +1,18 %
Flop-Werte: ABB -0,96 %, Volvo Registered (B) -0,62 %, Telefon L.M.Ericsson (B) -0,60 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.