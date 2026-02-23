Börsenstart Europa - 23.02. - MDAX schwach -0,50 %

Der MDAX steht aktuell (09:59:49) bei 31.751,77 PKT und fällt um -0,50 %. Top-Werte: Aurubis +3,25 %, PUMA +2,85 %, Delivery Hero +2,10 % Flop-Werte: TeamViewer -1,67 %, Jungheinrich -1,65 %, Sartorius Vz. -1,43 %

Der DAX steht bei 25.171,96 PKT und verliert bisher -0,26 %. Top-Werte: Commerzbank +2,10 %, Deutsche Boerse +1,95 %, Münchener Rück +1,71 % Flop-Werte: Rheinmetall -0,92 %, Continental -0,75 %, Airbus -0,66 %

Der TecDAX steht aktuell (09:59:50) bei 3.707,40 PKT und fällt um -0,42 %.

Top-Werte: Elmos Semiconductor +2,14 %, Draegerwerk +1,72 %, freenet +1,67 %

Flop-Werte: TeamViewer -1,67 %, Sartorius Vz. -1,43 %, Nemetschek -0,93 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 6.120,23 PKT und verliert bisher -0,35 %.

Top-Werte: Enel +5,60 %, Prosus Registered (N) +1,96 %, Deutsche Boerse +1,95 %

Flop-Werte: ASML Holding -1,13 %, Rheinmetall -0,92 %, Schneider Electric -0,78 %

Der ATX steht bei 5.799,51 PKT und verliert bisher -0,14 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +6,40 %, BAWAG Group +0,70 %, CA-Immobilien-Anlagen +0,62 %

Flop-Werte: Lenzing -1,38 %, OMV -1,13 %, Andritz -0,95 %

Der SMI steht aktuell (09:59:49) bei 13.860,10 PKT und fällt um -0,20 %.

Top-Werte: Zurich Insurance Group +1,83 %, Holcim +1,27 %, Swisscom +1,27 %

Flop-Werte: Partners Group Holding -1,90 %, Lonza Group -1,06 %, ABB -0,96 %

Der CAC 40 steht bei 8.505,49 PKT und verliert bisher -0,41 %.

Top-Werte: Carrefour +2,79 %, Kering +1,64 %, Credit Agricole +1,58 %

Flop-Werte: Pernod Ricard -1,88 %, Dassault Systemes -1,57 %, Thales -1,45 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.166,48 PKT und verliert bisher -0,50 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +1,82 %, Telia Company +1,19 %, Swedbank Shs(A) +1,18 %

Flop-Werte: ABB -0,96 %, Volvo Registered (B) -0,62 %, Telefon L.M.Ericsson (B) -0,60 %