TeamViewer Aktie leidet unter Verkäufen - 23.02.2026

Mit einer Performance von -2,11 % musste die TeamViewer Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,46 %, geht es heute bei der TeamViewer Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von TeamViewer mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -11,78 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TeamViewer Aktie damit um -8,16 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,32 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in TeamViewer eine negative Entwicklung von -19,87 % erlebt.

TeamViewer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,16 % 1 Monat -17,32 % 3 Monate -11,78 % 1 Jahr -62,33 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TeamViewer Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Kursentwicklung und Bewertung von TeamViewer, insbesondere um den 1E-Zukauf. Kritisch wird diskutiert, ob der Zukauf überteuert war, welche Goodwill-Abschreibungen drohen und wie sich das EK durch Abwertungen entwickelt. Einige sehen bei einem KGV unter 10 Einstiegsgelegenheiten, andere warnen vor Vertrauensverlust und fraglicher Profitabilität. Im Fokus stehen Transformation, US-/SMB-Geschäft und technologische Impulse.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TeamViewer eingestellt.

Informationen zur TeamViewer Aktie

Es gibt 174 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 819,89 Mio. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,59 %.

TeamViewer Aktie jetzt kaufen?

Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeamViewer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.