Mobotix Aktie explodiert - 23.02.2026

Die Mobotix Aktie notiert aktuell bei 1,9100€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +30,82 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,4500 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Mobotix Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -13,10 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1,9100€, mit einem Plus von +30,82 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Mobotix ist ein führender Anbieter von IP-Kamerasystemen, bekannt für dezentrale, energieeffiziente Lösungen und hohe Bildqualität. Hauptkonkurrenten sind Axis, Hikvision und Bosch. Das Unternehmen bietet robuste, wetterfeste Kameras und integrierte Sicherheitslösungen, die sich durch ihre Premiumqualität auszeichnen.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Mobotix investiert war, konnte einen Gewinn von +95,74 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +89,04 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +133,90 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Mobotix einen Anstieg von +148,65 %.

Mobotix Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +89,04 % 1 Monat +133,90 % 3 Monate +95,74 % 1 Jahr +112,31 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Mobotix Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Volatilität der Mobotix‑Aktie: Spekulationen zu einer cryptischen X‑Mitteilung, hohe Handelsvolumina (Tradegate ~900.000), Kursbewegungen um 1,7–2,0 €, Blockorders (600–5000 Stück) und Limit‑Order‑Probleme, Hinweise auf Pump‑and‑Dump oder Orderbuch‑Manipulation sowie den Einfluss der Großaktionärin Certina (8,6 Mio. Aktien) und mögliche Einstiegsniveaus.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Mobotix eingestellt.

Informationen zur Mobotix Aktie

Es gibt 13 Mio. Mobotix Aktien. Damit ist das Unternehmen 25,35 Mio. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Canon, Panasonic Holdings und Co.

Canon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,54 %. Panasonic Holdings notiert im Plus, mit +0,68 %. Motorola Solutions notiert im Minus, mit -0,20 %.

Mobotix Aktie jetzt kaufen?

