Diginex Aktie tiefrot - 23.02.2026

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Diginex abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -93,55 % verkraften.

Einen schwachen Börsentag erlebt die Diginex Aktie. Sie fällt um -6,85 % auf 0,6660€. Die Talfahrt der Diginex Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,65 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 0,6660€, mit einem Minus von -6,85 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Diginex Aktie damit um +31,54 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -40,72 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -80,31 % verloren.

Diginex Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +31,54 % 1 Monat -40,72 % 3 Monate -93,55 % 1 Jahr -89,69 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Diginex Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kurswirkung der Resulticks-Reseller‑News und mögliche Fusion (Ziel 40 Mio USD Umsatz), damit verbundene Bewertungs- und Verwässerungsfragen sowie Liquidität (Umstrukturierung der 8 Mio USD). Diskutiert werden Nasdaq‑Volumen als Kurstreiber, hohe Volatilität, Intraday‑Gewinnmitnahmen, technische Marken (20‑Tagelinie, Supertrend, Widerstände) und das Ziel >1 USD; außerdem unterschiedliche Stop‑Loss‑Strategien.

Informationen zur Diginex Aktie

Es gibt 2 Mio. Diginex Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,53 Mio. € wert.

Diginex Aktie jetzt kaufen?

Ob die Diginex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Diginex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.