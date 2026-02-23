    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    Bitcoin, Ethereum fallen – Trumps neue Zölle erschüttern den Krypto-Markt

    Nach Trumps überraschendem Zollvorstoß geraten Bitcoin und Co. massiv unter Druck, während Liquidationen und ETF-Abflüsse den Abverkauf verschärfen.

    Foto: Dall-E

    Nach der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, die globalen Zölle auf 15 Prozent anheben zu wollen, gerieten Bitcoin und Altcoins in einen abrupten Abverkauf.

    Bitcoin notiert am Montagvormittag 3,3 Prozent tiefer bei 65.600 US-Dollar, nachdem die weltweit größte Kryptowährung zwischenzeitlich um bis zu fünf Prozent gefallen war und unter die Marke von 65.000 US-Dollar gerutscht war. Auch Ethereum verliert 4,6 Prozent auf 1.880 US-Dollar. XRP und Dogecoin büßen jeweils mehr als drei Prozent ein. Am stärksten trifft es Solana mit einem Kursverlust von über sieben Prozent.

    Von den 100 größten Kryptowährungen notieren 95 im Minus. Die gesamte Marktkapitalisierung des Sektors sinkt um rund drei Prozent auf 2,25 Billionen US-Dollar.

    Hunderte Millionen US-Dollar liquidiert

    Der Kursrutsch löste eine Welle von Zwangsliquidationen aus. Laut Daten von Coinglass wurden Long-Positionen im Umfang von rund 360 Millionen US-Dollar aufgelöst. Der Abverkauf beschleunigte sich, als gehebelte Positionen automatisch liquidiert wurden und zusätzlichen Verkaufsdruck erzeugten.

    Trumps Zollpolitik

    Der unmittelbare Auslöser war eine Ankündigung von Donald Trump am Wochenende. In einem Social-Media-Post erklärte er, den zuvor angekündigten globalen Zollsatz von zehn Prozent auf 15 Prozent anheben zu wollen. Die Entscheidung kommt trotz einer jüngsten Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, der Trumps Nutzung von Notstandsrechten zur Verhängung von Zöllen eingeschränkt hatte.

    ETF-Abflüsse erreichen historische Dimension

    Parallel zum Kursverfall verschärft sich die Lage bei Krypto-ETFs. Anleger zogen in den vergangenen fünf Wochen rund 3,8 Milliarden US-Dollar aus in den USA gelisteten Spot-Bitcoin-ETFs ab. Allein in der vergangenen Woche beliefen sich die Abflüsse auf 316 Millionen US-Dollar.

    Besonders stark betroffen ist der iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock, der innerhalb von fünf Wochen 2,13 Milliarden US-Dollar verlor.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



