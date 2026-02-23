Gold- und Silber-Rallye machen es möglich: Diese Firma ist ein echter Gewinn

Dieser Preisanstieg war beispielsweise für SSR Mining ein echter Gewinn. Die Firma ist in den USA, der Türkei, Kanada und Argentinien tätig. Sie konzentriert sich auf den Erwerb und die Entwicklung von Edelmetallvorkommen zur Goldgewinnung sowie zur Herstellung von Kupfer-, Silber-, Blei- und Zinkkonzentraten. Obwohl die Çöpler-Mine in der Türkei weiterhin stillgelegt ist (nach dem Erdrutsch am 13. Februar 2024 mit Todesopfern sind mit ausstehenden Genehmigungen und der Sanierung zwei große Baustellen noch offen), erzielte das Unternehmen seine besten Ergebnisse seit Jahren.

Mit einem Anteil von 26 Prozent avancierte Goldzum wertvollsten Rohstoff von Kanada, wie Marketscreener berichtet. Die Exporte von Rohgold, Silber und Platinmetallen stiegen im Vergleich zu 2024 im Land um 41,7 Prozent. Die Preise kletterten im Jahresverlauf um 74,5 Prozent nach oben und überschritten im Oktober erstmals die Marke von 4.000 US-Dollar pro Unze. Auslöser hierfür waren die US-amerikanischen Zolldrohungen und die Seeblockade venezolanischer Öltanker im Dezember. Außerdem horteten die Zentralbanken Chinas, Indiens und Polens Gold, um sich vom US-Dollar abzukoppeln.

Im vierten Quartal 2025 verkaufte das Unternehmen Gold zu einem Durchschnittspreis von 4.142 US-Dollar pro Unze, was dem Unternehmen trotz der Gesamtkosten von 2.250 US-Dollar pro Unze ein enormes Sicherheitsnetz bot. Für 2025 hat das Team mit einer Produktion von 447.207 Unzen Goldäquivalent einen Volltreffer gelandet, ein solider Anstieg von 12,0 Prozent gegenüber den 399.267 Unzen aus dem Jahr 2024. Damit liegen sie über dem Mittelwert ihrer ursprünglichen Prognosespanne von 410.000 bis 480.000.

Die Goldproduktion stieg insbesondere auf 333.078 Unzen, ein deutlicher Anstieg um 21,1 Prozent gegenüber den 275.013 Unzen des Vorjahres. Dank dieser extrem hohen Preise konnte das Unternehmen mit diesen Unzen deutlich höhere Gewinne erzielen. Im Jahr 2025 produzierte das Unternehmen 447.207 Unzen Gold, wobei die konsolidierten Umsatzkosten 1.472 US-Dollar pro Unze und die Gesamtkosten 2.153 US-Dollar pro Unze erreichten. Dieser Wert sinkt auf 1.923 US-Dollar, wenn man die zusätzlichen Kosten der Çöpler-Mine abzieht.

Die Ergebnisse von SSR Mining im Geschäftsjahr 2025 sind historisch: Der Umsatz stieg um 63,7 Prozent auf 1,63 Milliarden US-Dollar (gegenüber 995,6 Millionen US-Dollar im Geschäftsjahr 2024). Infolgedessen erzielte das Unternehmen einen Nettogewinn von 395,8 Millionen US-Dollar, nachdem es im Vorjahr noch einen Verlust von 261,3 Millionen US-Dollar verbucht hatte. Das Unternehmen schloss das Jahr mit liquiden Mitteln in Höhe von 534,8 Millionen US-Dollar ab. Der freie Cashflow belief sich auf 241,6 Millionen US-Dollar. Angesichts des rasanten Anstiegs der Goldpreise um 48 Prozent und der Silberpreise um 45,7 Prozent ist dies nicht überraschend. Darüber hinaus konnte das Unternehmen seine Erfolgsserie fortsetzen und 18,8 Prozent mehr Gold verkaufen als im Geschäftsjahr 2024.

Während die Silberproduktion um 6,6 Prozent zurückging (9,81 Millionen Unzen), wirkte sich dies nicht wirklich negativ auf das Endergebnis aus, da die Preise extrem hoch waren und im Durchschnitt 42,49 US-Dollar pro Unze betrugen. Ihre neue Mine Cripple Creek & Victor in Colorado förderte im ersten Jahr 125.000 Unzen Gold und erwirtschaftete 200 Millionen US-Dollar – das Doppelte des Kaufpreises in weniger als einem Jahr.

Allerdigs verschlingt die Çöpler-Mine, die sich immer noch in der Wartung befindet, jedes Quartal 20 bis 25 Millionen US-Dollar. SSR Mining hat bereits angedeutet, dass fallende Metallpreise oder steigende Kosten die Finanzen belasten könnten. Sollte dies eintreten, benötigen sie möglicherweise neue Finanzierungsquellen oder geraten in einen Liquiditätsengpass.

Die Aktie ist am Montag 0,66 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet 26,02 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion