KI-Sporttrainer mit Präzision und emotionaler Intelligenz

AI Coach, das sich noch in der Entwicklung befindet, soll das tun, was ein menschlicher Trainer tut: Bewegungen beobachten, Muster erkennen und Bereiche mit Verbesserungspotenzial aufzeigen. Live-Demos finden vom 2. bis 5. März in der Fira Barcelona (Halle 6, Stand 6C7) statt.

SHENZHEN, China, 23. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Der Hersteller von Smart Wearables, Mibro, wird sein AI-Coach-System auf dem Mobile World Congress 2026 vorstellen und demonstrieren, wie eine auf einer Uhr basierende Plattform mit künstlicher Intelligenz entwickelt wird, um sportartspezifische Trainingserkenntnisse für Padel-Spieler und Läufer zu unterstützen. Dabei werden professionelle Bewegungsanalysen mit einem tiefen Verständnis jedes einzelnen Athleten kombiniert, um die Leidenschaft aufrechtzuerhalten, Burnout zu verhindern und den Fortschritt zu steuern.

Das System spiegelt Mibros Überzeugung wider, dass die Zukunft von Wearables nicht nur in der Erfassung von Daten liegt, sondern auch im Verständnis der Menschen dahinter. Mibro verwandelt ein Wearable von einem passiven Tracker in einen unterstützenden Begleiter, der mit Ihnen wächst und Ihnen Einblicke bietet, die Leistung, Erholung und Wohlbefinden in Einklang bringen.

Padel ist ein naheliegender erster Testfall. Bei diesem schnell wachsenden Schlägersport dreht sich alles um die Auswahl der Schläge und blitzschnelle Taktiken, was der KI viel Stoff zum Arbeiten bietet. Das System verfolgt fünf Schlagarten, die Schwunggeschwindigkeit und die Herzfrequenz und korreliert die Leistungsmetriken mit der Herzfrequenzvariabilität (HRV), um den Spielern nicht nur Ratschläge zum Schlag zu geben, sondern auch dazu, wann sie Druck machen und wann sie sich erholen sollten.

Auf dem MWC wird Mibro auch AI Coach vorstellen, das die Laufform und die Schrittpräzision in Echtzeit analysiert. Über die grundlegenden Geschwindigkeitsstatistiken hinaus erkennt die KI frühzeitig Ermüdungsmuster und schützt Läufer so vor Verletzungen, während sie gleichzeitig die Trainingsbelastung optimiert.

Das Unternehmen plant, AI Coach noch in diesem Jahr in größerem Umfang einzuführen, zunächst für Padel und Laufen, bevor weitere Sportarten hinzukommen. Mibro sieht seine Präsenz auf dem MWC als Startrampe für diese Bemühungen – als erste Gelegenheit für Besucher aus aller Welt, das System vor der Markteinführung live in Aktion zu sehen.

Einzelheiten zur Veranstaltung

Veranstaltung: Mobile World Congress 2026

Datum: 2. bis 5. März 2026

Ort: Fira Barcelona, Av. Joan Carles I, 64, 08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Spanien

Stand: Halle 6, Stand 6C7

Informationen zu Mibro

Mibro ist eine Marke für intelligente Wearables, die für Sport und Outdoor-Aktivitäten entwickelt wurde. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Shanghai und einem globalen Vertriebszentrum in Shenzhen entwickelt zuverlässige, benutzerfreundliche Geräte, die Menschen dabei helfen sollen, ihre Grenzen zu überschreiten. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mibrofit.com oder folgen Sie uns auf Facebook und Instagram.

Geschäftliche Anfragen: business@mibrofit.com

