    Stimmung in deutscher Wirtschaft etwas besser

    München (dts Nachrichtenagentur) - Die Stimmung unter den Unternehmen in Deutschland hat sich zuletzt etwas verbessert. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg im Februar auf 88,6 Punkte, nach 87,6 Zählern im Januar, wie das Ifo-Institut am Montag mitteilte. Beobachter hatten mit einem minimal schwächeren Anstieg gerechnet.

    Die Unternehmen zeigten sich insgesamt zufriedener mit ihren laufenden Geschäften und auch die Erwartungen hellten sich auf. Die deutsche Wirtschaft zeige erste Signale einer Belebung, so das Institut.

    Im Verarbeitenden Gewerbe ist der Index erneut gestiegen. Dies war auf merklich bessere Urteile zur aktuellen Geschäftslage zurückzuführen. Die Erwartungen trübten sich zwar ein, aber die Auftragslage entwickelte sich positiv, und die Produktionspläne wurden nach oben korrigiert.

    Im Dienstleistungssektor hat sich das Geschäftsklima verbessert. Insbesondere die Erwartungen hellten sich auf. Die Dienstleister zeigten sich zudem zufriedener mit den laufenden Geschäften. In der Logistik legte der Geschäftsklimaindikator deutlich zu.

    Im Handel hat der Index derweil leicht nachgegeben. Die Unternehmen beurteilten ihre aktuelle Lage etwas schlechter. Der Ausblick auf die kommenden Monate wurde jedoch geringfügig nach oben korrigiert. Während es im Großhandel leichte Aufwärtstendenzen gab, trübte sich im Einzelhandel die Stimmung merklich ein.

    Im Bauhauptgewerbe setzte das Geschäftsklima unterdessen seine Erholung fort. Die Urteile zur aktuellen Lage fielen positiver aus, gleiches gilt für die Erwartungen. Die Auftragslage verbessert sich jedoch nur langsam.



