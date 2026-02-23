Lithium-Hype am Ende? Berenberg sieht Albemarle und SQM überhitzt

Bei Albemarle zeigte der Markt Mitte Februar bereits, wie viel Euphorie eingepreist ist: Trotz eines deutlichen Guidance-Updates auf Basis höherer Lithiumpreise fiel die Aktie an diesem Tag um 8 Prozent. Für SQM erwarten die Analysten ein ähnliches Muster, wenn der Konzern am 27. Februar seine Zahlen vorlegt – selbst dann, wenn die von Berenberg geschätzte EBITDA-Prognose für 2026 von 2,97 Milliarden US-Dollar über dem Konsens liegt.

Der Lithium-Rallye droht die Puste auszugehen: Nachdem die Preise seit den Tiefs Mitte 2025 deutlich angezogen haben und die Aktien der Produzenten teils doppelt so hoch notieren, sehen die Analysten von Berenberg kaum noch Luft nach oben. Die Analysten belassen die beiden Lithiumproduzenten Albemarle und SQM auf Hold – und setzen die Kursziele trotz Anhebung unter die aktuellen Notierungen: 153 US-Dollar für Albemarle und 53 US-Dollar für SQM.

Der Knackpunkt liegt laut Studie auf der Angebotsseite und bei Fehlinvestitionen in die Verarbeitung. Hohe Spodumen-Preise von rund 2.000 US-Dollar je Tonne dürften Minen-Reaktivierungen auslösen, etwa bei Pilbara Minerals oder Mineral Resources. Dazu könnte CATL seine große Jianxiawo-Mine in China wieder hochfahren. Gleichzeitig gilt Albemarles Stilllegung der Kemerton-Raffinerie in Australien als Warnsignal: Konversion außerhalb Chinas ist teuer – ein Risiko auch für SQM, das in Australien stark investiert.

Auf der Nachfrageseite sieht Berenberg weniger Rückenwind: China dürfte beim Elektroauto-Wachstum nicht weiter beschleunigen, Exporte könnten 2026 auf mehr Handelsbarrieren treffen. Im Batteriespeicher-Markt könnte nach dem Boom 2025 ein Installationsstau die Bestellungen bremsen. Langfristig wächst zudem der Druck durch Natrium-Ionen-Batterien – bis 2032 könnten 6 bis 12 Prozent der Batteriekapazität auf Natrium statt Lithium basieren.

Während Lithium-Ionen-Batterien weiterhin den Markt für Langstrecken-E-Autos und High-End-Elektronik dominieren, erobert die Natrium-Ionen-Batterie (SIB) derzeit zwei andere Bereiche: günstige Kleinwagen und stationäre Stromspeicher. Autos mit Natrium-Batterie haben Reichweiten von 250–400 Kilometern. Sie sind ideal für Pendler, weil sie billiger in der Anschaffung sind und im Winter nicht so stark an Reichweite verlieren wie Lithium-Akkus.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





