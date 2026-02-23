UBS stuft ENEL auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 10,20 Euro auf "Buy" belassen. Es sei vor dem Kapitalmarkttag der Italiener ein bewegtes Wochenende gewesen, schrieb Gonzalo Sanchez-Bordona am Sonntagabend. Er bezog sich damit auf die Übernehme eines Portfolios Erneuerbarer Energien in den USA und zusätzliche Aktienrückkaufpläne. Enel-Aktien seien günstiger bewertet als die der Versorger-Konkurrenz./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2026 / 22:47 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,77 % und einem Kurs von 9,608EUR auf Tradegate (23. Februar 2026, 10:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Gonzalo Sanchez-Bordona

Analysiertes Unternehmen: ENEL

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 10,20

Kursziel alt: 10,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



