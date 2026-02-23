UBS stuft ENEL auf 'Buy'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 10,20 Euro auf "Buy" belassen. Es sei vor dem Kapitalmarkttag der Italiener ein bewegtes Wochenende gewesen, schrieb Gonzalo Sanchez-Bordona am Sonntagabend. Er bezog sich damit auf die Übernehme eines Portfolios Erneuerbarer Energien in den USA und zusätzliche Aktienrückkaufpläne. Enel-Aktien seien günstiger bewertet als die der Versorger-Konkurrenz./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2026 / 22:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2026 / 22:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,77 % und einem Kurs von 9,608EUR auf Tradegate (23. Februar 2026, 10:13 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Gonzalo Sanchez-Bordona
Analysiertes Unternehmen: ENEL
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 10,20
Kursziel alt: 10,20
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Gonzalo Sanchez-Bordona
Analysiertes Unternehmen: ENEL
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 10,20
Kursziel alt: 10,20
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte