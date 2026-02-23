RBC stuft ENEL auf 'Underperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 8 Euro auf "Underperform" belassen. Das bis 2028 avisierte Ergebnis je Aktie liege über dem Konsens, schrieb Fernando Garcia am Montag anlässlich der Ziele vom Kapitalmarkttag. Es komme aber entscheidend darauf an, welche Strompreisprognose die Italiener dem zugrunde legten./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 02:29 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 02:29 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,77 % und einem Kurs von 9,608EUR auf Tradegate (23. Februar 2026, 10:13 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Fernando Garcia
Analysiertes Unternehmen: ENEL
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 8
Kursziel alt: 8
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
