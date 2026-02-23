    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHoneywell International AktievorwärtsNachrichten zu Honeywell International

    AKTIE IM FOKUS

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Johnson Matthey mit Kursrutsch - Honeywell drückt Preis

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktien fallen 14% nach Preisnachlass Honeywell
    • Dealwert gesenkt auf 1,325 Mrd Pfund statt 1,8
    • Analyst: Kürzung ~270 Pence besser als Abbruch
    AKTIE IM FOKUS - Johnson Matthey mit Kursrutsch - Honeywell drückt Preis
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Johnson Matthey sind am Montag nach Einschnitten beim Verkaufspreis für eine Unternehmenssparte an den US-Konzern Honeywell abgetaucht. Laut Mitteilung konnte man sich bei dem Verkauf des Geschäftsbereichs Catalyst Technologies an die US-Amerikaner nun auf einen Unternehmenswert von rund 1,325 Milliarden britische Pfund (1,5 Mrd Euro) einigen - deutlich weniger als die im Mai 2025 vereinbarten 1,8 Milliarden Pfund. Dies ließ den Johnson-Matthey-Kurs in London zuletzt um 14 Prozent absacken auf 1980 Pence. Die Titel erreichten ein Tief seit Ende November.

    Analyst Chris Counihan vom Investmenthaus Jefferies rechnete vor, die Preissenkung für den Enzym-Produzenten entspreche etwa 270 Pence je Aktie - ein Betrag, der aber durch steuerliche Effekte noch reduziert werden könnte. Tatsächlich sackte der Johnson-Kurs in London um zuletzt 324 Pence ab. Counihan bezeichnete das Ergebnis als "sicherlich nicht optimal", aber immer noch besser als vorherige Berichte vom Wochenende, wonach Honeywell eine Aufkündigung der Übernahme in Betracht gezogen habe./tih/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Honeywell International Aktie

    Die Honeywell International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,87 % und einem Kurs von 205,2 auf Tradegate (23. Februar 2026, 10:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Honeywell International Aktie um +2,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,68 %.

    Die Marktkapitalisierung von Honeywell International bezifferte sich zuletzt auf 130,41 Mrd..

    Honeywell International zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,7600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9800 %.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Johnson Matthey mit Kursrutsch - Honeywell drückt Preis Die Aktien von Johnson Matthey sind am Montag nach Einschnitten beim Verkaufspreis für eine Unternehmenssparte an den US-Konzern Honeywell abgetaucht. Laut Mitteilung konnte man sich bei dem Verkauf des Geschäftsbereichs Catalyst Technologies an …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     