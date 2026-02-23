Neujahrs-Rallye oder Bullenfalle? Wer jetzt einsteigt, braucht Nerven

Die Schwankungen könnten anhalten, weil Alibaba bald Zahlen für das dritte Quartal vorlegt. Laut FactSet erwarten Analysten einen Gewinn von 1,68 US-Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 42 Milliarden US-Dollar. Das entspräche einem Plus von neun Prozent zum Vorjahr. Beim vorigen Bericht fiel die Aktie dennoch, obwohl der Umsatz die Erwartungen übertraf und das Wachstum rund um Künstliche Intelligenz robust ausfiel.

Chinesische Tech- und Internetaktien sind nach der chinesischen Neujahrspause mit kräftigen Ausschlägen in den Handel zurückgekehrt. Alibaba, Baidu und JD.com drehten wieder nach oben, nachdem die Kurse zum Ende der Feiertage teils deutlich nachgegeben hatten.

Historisch zeigt Alibaba nach dem chinesischen Neujahrsfest häufig starke Bewegungen. Im Jahr 2025 stieg die Hongkong-Aktie zwischen dem Ende der Feiertage und den fünf folgenden Handelstagen um 13,3 Prozent.

Auffällig ist dabei eine wiederkehrende Schere zwischen Hongkong und New York. In den fünf Handelstagen nach den Feiertagen fielen die Gewinne der American Depositary Receipts bei fünf großen China-Namen laut den Daten meist geringer aus als bei den jeweiligen Hongkong-Pendants. Das betraf laut Barron's die Elektroautohersteller Nio und Li Auto sowie die E-Commerce-Konzerne JD.com und Alibaba und den Technologiekonzern Baidu.

Bei Li Auto war der Abstand besonders groß. In den vergangenen vier Jahren lagen die durchschnittlichen Kursgewinne in Hongkong mehr als doppelt so hoch wie bei den American Depositary Receipts, nämlich 15,7 Prozent gegenüber 6,9 Prozent. Trotzdem könnten die Kurse auch in der kommenden Woche stark ausschlagen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



