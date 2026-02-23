    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlibaba Group AktievorwärtsNachrichten zu Alibaba Group

    China-Aktien eskalieren

    1001 Aufrufe 1001 0 Kommentare 0 Kommentare

    Neujahrs-Rallye oder Bullenfalle? Wer jetzt einsteigt, braucht Nerven

    Alibaba, Baidu und JD.com springen nach der Neujahrspause wieder an. Die Ruhe ist trügerisch.

    Für Sie zusammengefasst
    China-Aktien eskalieren - Neujahrs-Rallye oder Bullenfalle? Wer jetzt einsteigt, braucht Nerven
    Foto: Tarik Haiga on Unsplash

    Chinesische Tech- und Internetaktien sind nach der chinesischen Neujahrspause mit kräftigen Ausschlägen in den Handel zurückgekehrt. Alibaba, Baidu und JD.com drehten wieder nach oben, nachdem die Kurse zum Ende der Feiertage teils deutlich nachgegeben hatten.

    Die Schwankungen könnten anhalten, weil Alibaba bald Zahlen für das dritte Quartal vorlegt. Laut FactSet erwarten Analysten einen Gewinn von 1,68 US-Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 42 Milliarden US-Dollar. Das entspräche einem Plus von neun Prozent zum Vorjahr. Beim vorigen Bericht fiel die Aktie dennoch, obwohl der Umsatz die Erwartungen übertraf und das Wachstum rund um Künstliche Intelligenz robust ausfiel.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Alibaba Group ADR!
    Long
    145,78€
    Basispreis
    0,97
    Ask
    × 13,62
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    167,95€
    Basispreis
    1,05
    Ask
    × 13,51
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Historisch zeigt Alibaba nach dem chinesischen Neujahrsfest häufig starke Bewegungen. Im Jahr 2025 stieg die Hongkong-Aktie zwischen dem Ende der Feiertage und den fünf folgenden Handelstagen um 13,3 Prozent. 

    Auffällig ist dabei eine wiederkehrende Schere zwischen Hongkong und New York. In den fünf Handelstagen nach den Feiertagen fielen die Gewinne der American Depositary Receipts bei fünf großen China-Namen laut den Daten meist geringer aus als bei den jeweiligen Hongkong-Pendants. Das betraf laut Barron's die Elektroautohersteller Nio und Li Auto sowie die E-Commerce-Konzerne JD.com und Alibaba und den Technologiekonzern Baidu.

    Bei Li Auto war der Abstand besonders groß. In den vergangenen vier Jahren lagen die durchschnittlichen Kursgewinne in Hongkong mehr als doppelt so hoch wie bei den American Depositary Receipts, nämlich 15,7 Prozent gegenüber 6,9 Prozent. Trotzdem könnten die Kurse auch in der kommenden Woche stark ausschlagen.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    China-Aktien eskalieren Neujahrs-Rallye oder Bullenfalle? Wer jetzt einsteigt, braucht Nerven Alibaba, Baidu und JD.com springen nach der Neujahrspause wieder an. Die Ruhe ist trügerisch. Warum Hongkong die Nase vorn hat, was Trumps Zoll-Urteil bedeutet und welche Zahlen jetzt alles kippen können.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     