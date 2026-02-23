Deutschlands Wirtschaft mit Belebungssignalen
Ifo-Geschäftsklima verbessert
Für Sie zusammengefasst
- Ifo-Geschäftsklima steigt 1,0 auf 88,6 Punkte.
- Erwartungen steigen erste Signale der Belebung
- Umfrage: 9.000 Firmen; Ökonomen rechneten 88,3
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Februar stärker als erwartet verbessert. Das Ifo-Geschäftsklima stieg um 1,0 Punkte auf 88,6 Punkten, wie das Münchner Forschungsinstitut am Montag in München mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich mit einem Anstieg auf 88,3 Punkte gerechnet.
Die Unternehmen haben sich zufriedener mit ihren aktuellen Geschäften gezeigt. Auch die Erwartungen verbesserten sich. "Die deutsche Wirtschaft zeigt erste Signale einer Belebung", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest das Ergebnis der Umfrage.
Das Ifo-Institut befragt monatlich 9.000 Unternehmen./jsl/la/mis
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen