JPMORGAN stuft ENEL auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 9,70 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Javier Garrido lobte am Montag die "guten Schlagzeilen" der Strategie bis 2028 vom Kapitalmarkttag. Das für 2028 avisierte bereinigte Ergebnis je Aktie liege rund 9 Prozent über dem Bloomberg-Konsens. Dies hieße, dass die Strompreis-Intervention Italiens gut weggesteckt werden könnte./rob/ag/ajx
Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,67 % und einem Kurs von 9,599EUR auf Tradegate (23. Februar 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.
