    Enel Aktie dreht auf +5,92 % - 23.02.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Enel Aktie bisher um +5,92 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Enel Aktie.

    Foto: Antonio Gravante - stock.adobe.com

    Enel ist ein führendes Energieunternehmen mit Fokus auf erneuerbare Energien und digitaler Innovation, das weltweit operiert und mit Unternehmen wie Iberdrola und EDF konkurriert.

    Enel Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 23.02.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Enel Aktie. Mit einer Performance von +5,92 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Enel Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,25 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 9,5945, mit einem Plus von +5,92 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Enel investiert war, konnte einen Gewinn von +3,33 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Enel Aktie damit um +3,22 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,23 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Enel um +2,83 % gewonnen.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,29 % geändert.

    Enel Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,22 %
    1 Monat +0,23 %
    3 Monate +3,33 %
    1 Jahr +33,05 %

    Informationen zur Enel Aktie

    Es gibt 10 Mrd. Enel Aktien. Damit ist das Unternehmen 97,34 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart Europa - 23.02. - MDAX schwach -0,50 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    JPMORGAN stuft ENEL auf 'Overweight'


    Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 9,70 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Javier Garrido lobte am Montag die "guten Schlagzeilen" der Strategie bis 2028 vom Kapitalmarkttag. Das für 2028 avisierte …

    Exportwerte von Zollsorgen belastet


    Im von neuen Zollsorgen geprägten Marktumfeld haben am Montag zyklische Exportsektoren am stärksten gelitten. Als defensiv erachtete Branchen erging es besser. US-Präsident Donald Trump droht mit neuen Zöllen, nachdem seine bisherige Zollpolitik vor …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Enel

    ENGIE, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,57 %. RWE notiert im Minus, mit -0,31 %. Iberdrola notiert im Minus, mit -0,08 %. E.ON verliert -0,08 %

    Enel Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Enel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Enel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Enel

    +5,94 %
    +2,75 %
    -0,21 %
    +3,10 %
    +31,59 %
    +72,51 %
    +10,56 %
    +145,48 %
    +52,76 %
    ISIN:IT0003128367WKN:928624



