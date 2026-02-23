    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Videoausblick

    377 Aufrufe 377 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Warum Silber steigt, Bitcoin abstürzt - und Trump immer gefährlicher wird!

    So startet die neue Handelswoche also turbulent, denn eines ist klar: die Unsicherheit steigt weiter, nicht nur in der Iran-Frage

    Trump hebt nach seiner Niederlage vor dem Supreme Court global die Zölle von 10% auf 15% an, Silber steigt weil Mexiko ins Banden-Chaos stürzt, und Bitcoin fällt weiter! So startet die neue Handelswoche also turbulent, denn eines ist klar: die Unsicherheit steigt weiter, nicht nur in der Iran-Frage. In Mexiko eskaliert die Lage völlig nach der Tötung eine Banden-Chefs (in die die USA verwickelt war) - nun sind US-Bürger dort gefährdet, sodass Trump militärisch eingreifen könnte. Da Mexiko der weltgrößte Exporteur von Silber ist, treibt das den Preis nach oben. Bitcoin wiederum fällt zwischenzeitlich unter 65.000 Dollar - die Frage wird lauter, welchen "Zweck" Bitcoin eigentlich hat. Die neuen Zölle von Trump werden innenpolitisch und aussenpolitisch neue Schwierigkeiten machen - daher die Aktienmärkte heute erst einmal tiefer...

    Hinweise aus Video:

    1. Gold, Zentralbanken, Schulden: Eine neue Zeitrechnung

    2. Neue Zölle, alte Zweifel: Warum Experten Trump widersprechen

     

    Das Video "Warum Silber steigt, Bitcoin abstürzt - und Trump immer gefährlicher wird!" sehen Sie hier..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Videoausblick Warum Silber steigt, Bitcoin abstürzt - und Trump immer gefährlicher wird! Trump hebt nach seiner Niederlage vor dem Supreme Court global die Zölle von 10% auf 15% an, Silber steigt weil Mexiko ins Banden-Chaos stürzt, und Bitcoin fällt weiter!
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     