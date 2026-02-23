Warum Silber steigt, Bitcoin abstürzt - und Trump immer gefährlicher wird!

Trump hebt nach seiner Niederlage vor dem Supreme Court global die Zölle von 10% auf 15% an, Silber steigt weil Mexiko ins Banden-Chaos stürzt, und Bitcoin fällt weiter! So startet die neue Handelswoche also turbulent, denn eines ist klar: die Unsicherheit steigt weiter, nicht nur in der Iran-Frage. In Mexiko eskaliert die Lage völlig nach der Tötung eine Banden-Chefs (in die die USA verwickelt war) - nun sind US-Bürger dort gefährdet, sodass Trump militärisch eingreifen könnte. Da Mexiko der weltgrößte Exporteur von Silber ist, treibt das den Preis nach oben. Bitcoin wiederum fällt zwischenzeitlich unter 65.000 Dollar - die Frage wird lauter, welchen "Zweck" Bitcoin eigentlich hat. Die neuen Zölle von Trump werden innenpolitisch und aussenpolitisch neue Schwierigkeiten machen - daher die Aktienmärkte heute erst einmal tiefer...

Hinweise aus Video:

1. Gold, Zentralbanken, Schulden: Eine neue Zeitrechnung

2. Neue Zölle, alte Zweifel: Warum Experten Trump widersprechen

