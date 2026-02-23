    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKRONES AktievorwärtsNachrichten zu KRONES

    Aktie mit Fehlstart in 2026

    Schwache Orders, starke Marge? Warum Warburg jetzt zu diesem Weltmarktführer rät

    Nach schwächeren Orders und verhaltener Prognose ist die Krones-Aktie unter Druck. Warburg Research bleibt optimistisch, erhöht das Kursziel auf 187 Euro und sieht vor allem bei der EBITDA-Marge deutliches Potenzial.

    Aktie mit Fehlstart in 2026 - Schwache Orders, starke Marge? Warum Warburg jetzt zu diesem Weltmarktführer rät
    Die vorläufigen Zahlen und der Ausblick von Krones AG für das Geschäftsjahr 2026 haben am Markt für Ernüchterung gesorgt. Niedrigere Auftragseingänge und ein gemeldetes Umsatzwachstum von lediglich 1 bis 3 Prozent lösten eine negative Kursreaktion aus. Investoren fürchten, dass das geringere Wachstum die Margenausweitung bremst und das Mittelfristziel von 7 Milliarden Euro Umsatz bis 2028 ins Wanken geraten könnte.

    Die Krones-Aktie hat im vergangenen Monat rund 4 Prozent verloren, seit Jahresanfang steht eine schwarze Null. Das ist auf den ersten Blick nicht ungewöhnlich, denn seit der Corona-Krise hat die Aktie einen soliden Aufwärtstrend mit längeren Seitwärtsphasen durchlebt.

    Warburg Research hält die aktuellen Sorgen rund um die Aktie jedoch für überzogen. Die strukturellen Wachstumstreiber seien intakt, betont Analyst Stefan Augustin. Selbst bei moderaterem Umsatzwachstum sollte die EBITDA-Marge weiter steigen – gestützt durch den Ausbau der installierten Basis, die stärkere Lokalisierung der Produktion und Produktinnovationen wie die neue Ingeniq-Linie.

    Nach Ansicht der Analysten unterschätzt der Markt insbesondere das Margenpotenzial bis 2028. Die aktuellen Konsensschätzungen erscheinen Warburg zu vorsichtig. Krones ist im Jahr 2026 der unangefochtene Weltmarktführer in der Abfüll- und Verpackungstechnik, besonders für die Getränkeindustrie. Das Unternehmen aus dem bayerischen Neutrauling hält Schätzungen zufolge einen globalen Marktanteil von 25 Prozent und ist damit mehr als doppelt so groß wie sein nächster direkter Verfolger.

    Für 2026 erwartet das Management vor allem aus Nordamerika, Südamerika und Asien frische Impulse für das Geschäft. Risiken sehen die Analysten im Nahen Osten, etwa im Falle einer Eskalation rund um Iran. Allerdings signalisiere das Unternehmen robuste Auftragseingänge im ersten Quartal.

    Warburg bekräftigt daher die Kaufempfehlung und hebt das Kursziel von 174 auf 187 Euro an. Trotz leicht gesenkter Schätzungen für 2026 und 2027 – vor allem währungsbedingt – gilt die Aktie als attraktiv bewertet. Im Vergleich zur GEA Group notiert Krones laut Analyse mit einem Bewertungsabschlag von rund 50 Prozent, obwohl das Unternehmen über zehn Jahre hinweg ein stärkeres Gewinnwachstum erzielt habe.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,19 % und einem Kurs von 136,6EUR auf Tradegate (23. Februar 2026, 10:56 Uhr) gehandelt.



    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
