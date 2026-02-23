    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDelta Electronics (Thailand) Public AktievorwärtsNachrichten zu Delta Electronics (Thailand) Public

    Nvidia-Zulieferer Delta Electronics wird Thailands erster 100-Milliarden-Konzern

    Delta Electronics knackt als erstes thailändisches Unternehmen die Marke von 100 Milliarden US-Dollar und profitiert vor allem vom KI-Boom sowie der Entscheidung des Supreme Court.

    Für Sie zusammengefasst
    49% im Plus seit Jahresbeginn - Nvidia-Zulieferer Delta Electronics wird Thailands erster 100-Milliarden-Konzern
    Foto: Dall-E

    Delta Electronics hat als erstes Unternehmen Thailands die Marke von 100 Milliarden US-Dollar Börsenwert überschritten. Treiber der Rallye ist eine Kombination aus KI-getriebener Nachfrage nach Kühlungstechnologie und einem wegweisenden Urteil des Supreme Court, das zentrale Teile der US-Zollpolitik gekippt hat.

    Die Aktie stieg am Montag um bis zu 10 Prozent und weiteten damit den Kursgewinn seit Jahresbeginn auf mehr als 49 Prozent aus.

    KI-Infrastruktur befeuert Umsatz und Gewinnfantasie

    Delta Electronics gilt als Profiteur des globalen KI-Investitionszyklus. Insbesondere Lösungen zur Stromversorgung und Kühlung von Rechenzentren treiben das Geschäft. Im vergangenen Jahr kletterte der Umsatz um 20 Prozent, gestützt auf robuste Verkäufe im Bereich Leistungselektronik und starke Nachfrage von Data-Center-Betreibern.

    "Die Visibilität bei Delta ist hoch, unterstützt durch eine klare Wachstumsstrategie und wettbewerbsfähige KI-Produkte", sagte Suwat Sinsadok, Analyst bei Globlex Securities. Er erwartet, dass der Nettogewinn bis 2027 um weitere 25 Prozent auf eine Milliarde US-Dollar steigen könnte.

    Der Höhenflug hat Delta Electronics zum zweitwertvollsten Unternehmen Südostasiens gemacht – hinter der in Singapur ansässigen DBS Group, die bereits im vergangenen Jahr die Schwelle von 100 Milliarden US-Dollar überschritten hatte.

    Zollpolitik sorgt weiter für Unsicherheit

    Der Kursanstieg erfolgte vor dem Hintergrund einer unklaren globalen Handelspolitik. US-Präsident Donald Trump kündigte am Wochenende an, die globalen Zölle von 10 auf 15 Prozent anzuheben.

    Zuvor hatte der Supreme Court eine breite Palette von Zöllen aufgehoben, die unter Berufung auf den International Emergency Economic Powers Act von 1977 eingeführt worden waren. Das Urteil schwächt die Möglichkeit, einzelne Länder gezielt mit Strafzöllen zu belegen.

    Doch Experten warnen vor voreiligen Entwarnungen. Claudio Galimberti, Chefökonom bei Rystad Energy, betonte in einer Analyse, dass das Urteil zwar große Teile der bestehenden Zölle für ungültig erkläre, das grundlegende Zollgerüst jedoch nicht beseitige. Sollte der neue Höchstsatz ohne Ausnahmen angewandt werden, könnte die durchschnittliche Zollbelastung sogar höher ausfallen als unter der nun gekippten Struktur.

    Asien-Märkte steigen

    Im Asiatischen Raum bleibt Delta Electronics nicht die einzige Aktie mit Kursplus.

    Der südkoreanische Leitindex KOSPI erreichte im frühen Handel ein neues Allzeithoch und schloss letztlich 1,45 Prozent höher bei 5.892,94 Punkten.

    Getrieben von Aufschlägen bei Samsung Electronics mit einem Plus von 2,79 Prozent, während SK Hynix um 2,11 Prozent stieg. Auch die Autobauer Hyundai Motor und Kia Corp verbuchten deutliche Gewinne von 3,93 beziehungsweise 0,76 Prozent.

    Der Hang Seng Index notiert ebenso im Plus und gewann mehr als 2 Prozent hinzu.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    49% im Plus seit Jahresbegang Nvidia-Zulieferer Delta Electronics wird Thailands erster 100-Milliarden-Konzern Delta Electronics knackt als erstes thailändisches Unternehmen die Marke von 100 Milliarden US-Dollar und profitiert vor allem vom KI-Boom sowie der Entscheidung des Supreme Court.
