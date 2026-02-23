KI frisst Cashflow – Burry warnt vor einem Tech-Risiko, das keiner einpreist

Michael Burry hat mit einer neuen Kritik am globalen KI-Investitionsrausch eine hitzige Debatte ausgelöst. In mehreren Beiträgen auf X stellte der Investor aus "The Big Short" die Frage, ob der milliardenschwere Ausbau von Rechenzentren bei Tech-Giganten wie Oracle, Google, Meta, Microsoft, Amazon, Nvidia und sogar Industrieunternehmen wie Caterpillar überhaupt nachhaltig finanzierbar ist. "Wann enden die Ausgaben für den Ausbau von KI-Rechenzentren tatsächlich?", schrieb er. "Es verschlingt ihren gesamten Cashflow, sie nehmen Kredite auf, sie finanzieren sich auf eine Weise, wie sie es noch nie zuvor getan haben … Aber wenn es skalierbar ist, wann hört es dann auf?"

Burry warf den Unternehmen zudem vor, steigende Kosten mit Bilanzierungstricks zu kaschieren: "Jetzt greifen sie zu Buchhaltungstricks, um Ausgaben zu verbergen und Gewinne zu schützen, da die Auswirkungen so gravierend sind." Gemeint sind laut Analysten vor allem lange Abschreibungsfristen, obwohl GPUs von Nvidia schon nach wenigen Jahren wirtschaftlich veralten.

Der Tech-Analyst Aakash Gupta widersprach Burry in einem Tech-Newsletter teilweise – und bestätigte ihn gleichzeitig in der Sache. Er verwies darauf, dass die vier großen Hyperscaler für 2026 zusammengerechnet 650 bis 700 Milliarden US-Dollar an Investitionsausgaben angekündigt haben, ein Plus von mehr als 60 Prozent gegenüber 2025. "Amazon allein hat 200 Milliarden US-Dollar zugesagt", schrieb Gupta und verwies darauf, dass der Konzern laut Morgan Stanley und Bank of America 2026 einen negativen freien Cashflow von bis zu -28 Milliarden US-Dollar ausweisen könnte. Alphabet steuere auf einen Einbruch des freien Cashflows um 90 Prozent zu. Allein 2025 hätten große Tech-Konzerne Anleihen im Wert von 108 Milliarden US-Dollar aufgenommen; JPMorgan rechne künftig sogar mit einer Emission von 1,5 Billionen US-Dollar im Technologiesektor.

Gupta argumentierte, dass Burry in der Analyse oft richtig liege, jedoch "das Timing falsch" sei. Der Markt könne lange irrational bleiben, bevor sich strukturelle Fehlbewertungen auflösen.

Burry wehrte sich scharf gegen diesen Vorwurf und führte eine Liste früherer erfolgreicher Wetten an: „Nun, ich habe so ziemlich alles vorhergesagt, was in den letzten 26 Jahren von Bedeutung war. Man kann kaum sagen, dass ich nie das richtige Timing hatte.“ Er verwies auf Short-Positionen gegen Amazon im Jahr 2000, frühzeitige Käufe von Apple, erfolgreiche Öl-Wetten, Gold-Investments, den Subprime-Crash, seine bullishe Positionierung nach 2008 und seine Shorts zu Beginn der Pandemie.

Gleichzeitig zog er eine historische Parallele: Der KI-Rausch erinnere ihn an die Radio-Manie der 1920er Jahre. Damals schoss RCA zum dominanten Player auf – und verlor anschließend "um etwa 98 Prozent", obwohl sich das Radiowachstum jahrzehntelang fortsetzte. Auch ein technologischer Megatrend könne Anlegern also riesige Verluste bescheren, wenn die Bewertungen zu weit davonlaufen.

Für Anleger bleibt damit eine zentrale Frage bestehen: Handelt es sich beim KI-Ausbau um das Fundament der nächsten Tech-Dekade – oder um einen kapitalintensiven Boom, der auf Sicht schmerzhafte Korrekturen erzwingen wird? Burry sieht die Gefahr eines kapitalintensiven Exzesses, dessen wahres Ausmaß erst sichtbar werde, "wenn die Abschreibungen und Kosten aufholen".

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



