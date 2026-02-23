WARBURG RESEARCH stuft KRONES AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Krones von 174 auf 187 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Margenanstieg setze sich fort, schrieb Stefan Augustin in seinem am Montag vorliegenden Resümee zum Geschäftsbericht des Anlagenbauers./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,19 % und einem Kurs von 136,6EUR auf Tradegate (23. Februar 2026, 10:40 Uhr) gehandelt.