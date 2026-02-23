JPMorgan senkt Ziel für Airbus auf 225 Euro - 'Overweight'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,58 % und einem Kurs von 186,8 auf Tradegate (23. Februar 2026, 10:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um -1,92 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,15 %.

Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 147,98 Mrd..

Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6900 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 222,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 195,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 234,00EUR was eine Bandbreite von +4,30 %/+25,16 % bedeutet.