ANALYSE-FLASH
RBC hebt Santander auf 'Outperform' - Ziel hoch auf 12,25 Euro
- RBC hebt Kursziel Santander: 8,50→12,25€ stark
- Aktie hochgestuft: Sector Perform→Outperform!!
- Kauf Webster verwirrt Markt; Spanier attraktiv
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Santander von 8,50 auf 12,25 Euro angehoben und die Aktien von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Der Marktkonsens sei nach den jüngsten Resultaten und dem Kauf der US-Bank Webster etwas durcheinander geraten, schrieb Benjamin Toms am Sonntag in seiner Kaufempfehlung vor dem Investorentag Ende des Monats. Er berücksichtigt nun all dies auch in seinem Bewertungsmodell. Im europäischen Bankenvergleich seien die Spanier sehr attraktiv./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2026 / 17:39 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 00:45 / EST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Banco Santander Aktie
Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,55 % und einem Kurs von 10,99 auf Tradegate (23. Februar 2026, 10:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Banco Santander Aktie um +9,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,45 %.
Die Marktkapitalisierung von Banco Santander bezifferte sich zuletzt auf 161,67 Mrd..
Banco Santander zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2250. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,125EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -0,25 %/-18,39 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 12,25 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Banco Santander - 858872 - ES0113900J37
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Banco Santander. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
bonDiacomova ich schätze Deine excellenten Kommentare und Einschätzungen sehr und ich teile sie auch meistens. Vorallem bin ich immer wieder überrascht, dass Du die Informationen teilweise vor den Veröffentlichungen hast :-). Ich gehe auch davon aus, dass die Entwicklung, auch mit dem Zukauf von Webster weiter positiv sein wird. Und 5 Mrd. Euro kurzfristig und danach nocheinmal 5 Mrd Euro an Aktienrückkäufen wird den Kurs (selbst bei einer schwierigen Weltlage und eventuell kleineren Zinsmargen) sicherlich positiv bewegen. Du hattest jedoch gesagt, dass du keine Euro Prognosen abgeben würdest. Warum hast du deine Einschätzung geändert?
Der Investorentag (Investor Day) von Banco Santander im Jahr 2026 findet am 25. Februar 2026 statt.
Dieser Termin wird in mehreren aktuellen Berichten und auf der offiziellen Santander-Website (im Finanzkalender) bestätigt. Analysten (z. B. von Barclays und UBS) erwarten dort wichtige Ankündigungen, insbesondere zu einer hohen Ausschüttung an Aktionäre – Schätzungen gehen von bis zu ca. 40 Milliarden Euro in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen über die nächsten drei Jahre aus, dank starkem Kapitalüberschuss und guter Profitabilität.
Der Termin folgt kurz nach der Veröffentlichung der Jahresergebnisse 2025 (FY’25 Earnings am 4. Februar 2026).
Analysten sehen eine massive Steigerung der Ausschüttungen dank:
- Starkem Profit-Wachstum (RoTE >17 % möglich),
- Hohem Excess-Capital (CET1 könnte auf 14 %+ steigen, dann runter auf ~13,7–13,8 % bis 2028),
- Keinen großen M&A-Belastungen (außer z. B. TSB-Integration, die aber accretive ist).
Barclays & UBS: ~40 Mrd. € total Shareholder Returns (Dividenden + Buybacks) über die drei Jahre 2026–2028 – mehr als doppelt so viel wie im vorherigen Plan (2023–2025). Das entspricht ca. 26 % der aktuellen Marktkapitalisierung (~€155 Mrd.).
UBS-Breakdown (Beispiel): ~€14,2 Mrd. in 2026 (inkl. Extra aus Polska-Verkauf), dann ~€12 Mrd. in 2027 und ~€13 Mrd. in 2028.
Jefferies: Etwas konservativer bei ~34 Mrd. € total (bei 70 % Payout), aber immer noch sehr hoch.
Dividenden pro Aktie könnten steigen (aktuell ~€0,23 TTM), Buybacks bleiben ein großer Teil (oft 50 % der Remuneration).
realizadas entre el 14 y el 20 de agosto
was etwa 15 % des Rückkaufprogramms...
https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/euro-stoxx-50-wert…
Santander kann sich sehen lassen
Zu verdanken ist dies Rekordgewinnen und der Aussicht auf weitere Aktienrückkäufe. Ende Juli meldete Santander einen um nochmals sieben Prozent auf 3,4 Milliarden Euro gestiegenen Überschuss nur für das zweite Quartal. Innerhalb der nächsten zwei Jahre sollen nun wenigstens zehn Milliarden Euro in die Hand genommen werden, um eigene Aktien zurückzukaufen. Angesichts einer Marktkapitalisierung von derzeit rund 120 Milliarden Euro lässt sich leicht ausrechnen, welchen kurssteigernden Effekt dieses Vorhaben in etwa haben könnte.