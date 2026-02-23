ANALYSE-FLASH
Goldman senkt Rio Tinto auf 'Neutral' - Ziel 7400 Pence
- Goldman Sachs senkt Kursziel auf 7400p Neutral
- Organisches Wachstum, Kostensenkung attraktiv.
- Bewertungsrisiko Rohstoffpreise dürften fallen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rio Tinto von 7900 auf 7400 Pence gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Organisches Wachstum und die Verschlankung des Bergbaukonzerns blieben reizvoll, schrieb Matt Greene am Sonntag in seiner Neubewertung. Er ging aber aus Bewertungsgründen an die Seitenlinie, denn nach Einschätzung der Rohstoffexperten der US-Bank dürften die Preise zunächst fallen./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2026 / 06:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rio Tinto Aktie
Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,24 % und einem Kurs von 81,28 auf Tradegate (23. Februar 2026, 10:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rio Tinto Aktie um +0,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,08 %.
Die Marktkapitalisierung von Rio Tinto bezifferte sich zuletzt auf 102,64 Mrd..
Rio Tinto zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,8393. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,00GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 59,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 7.840,00GBP was eine Bandbreite von -28,02 %/+9.464,47 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 7400 Euro
Im vierten Quartal 2025 erreichte der Pilbara-Eisenerzbetrieb des Unternehmens einen Rekord mit einer Produktionssteigerung von 4 % und einem Anstieg der Lieferungen um 7 %