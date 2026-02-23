ANALYSE-FLASH
Barclays hebt Ziel für Thyssenkrupp auf 9,50 Euro - 'Underweight'
- Berichtssaison Stahl EU weitgehend im Rahmen...
- Strompreiskompensation hebt Thyssenkrupp-Gewinn
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 9 auf 9,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Berichtssaison im europäischen Stahlsektor sei bislang mehr oder weniger im Rahmen der Erwartungen verlaufen, schrieb Tom Zhang in seiner am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Kommentare zum europäischen Protektionismus ließen darauf schließen, dass sich Vorteile davon eher im späteren Jahresverlauf zeigen. Für Thyssenkrupp begründete er eine höhere operative Gewinnschätzung vor allem mit der Wirkung der Strompreiskompensation im europäischen Stahlgeschäft. Er nähere sich damit dem oberen Ende der Konsensspanne, betonte er./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 20:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 04:00 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 11,31 auf Tradegate (23. Februar 2026, 10:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +8,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,91 %.
Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 7,01 Mrd..
ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3300 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,667EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -11,35 %/-20,21 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 9,50 Euro
TK Materials
Am 19.02.2026 hat Wilfried von Rath (Vorstand ThyssenKrupp) 2.415 Aktien, zu einem Kurs von 10,94 EUR gekauft.
Am 19.02.2026 hat Dr. Axel Hamann (Vorstand ThyssenKrupp) 2.013 Aktien, zu einem Kurs von 10,94 EUR gekauft.
Am 19.02.2026 hat Dr. Volkmar Dinstuhl (Vorstand ThyssenKrupp) 4.458 Aktien, zu einem Kurs von 10,94 EUR gekauft.
Am 19.02.2026 hat Ilse Henne (Vorstand ThyssenKrupp) 4.831 Aktien, zu einem Kurs von 10,94 EUR gekauft.
Am 18.02.2026 hat Dr. Volkmar Dinstuhl (Vorstand ThyssenKrupp) 4.634 Aktien, zu einem Kurs von 10,93 EUR gekauft.
Am 18.02.2026 hat Ilse Henne (Vorstand ThyssenKrupp) 5.022 Aktien, zu einem Kurs von 10,93 EUR gekauft.
Am 18.02.2026 hat Wilfried von Rath (Vorstand ThyssenKrupp) 2.511 Aktien, zu einem Kurs von 10,93 EUR gekauft.
Am 18.02.2026 hat Miguel Ángel López Borrego (Vorstand ThyssenKrupp) 8.520 Aktien, zu einem Kurs von 10,93 EUR gekauft.
Am 18.02.2026 hat Dr. Axel Hamann (Vorstand ThyssenKrupp) 2.092 Aktien, zu einem Kurs von 10,93 EUR gekauft.
Quelle: ThyssenKrupp Insidertrades
The Member of the managing body richten so langsam auch ihren Blick in die Zukunft des Unternehmens aus.
Nur die Investoren und die es noch werden wollen trauen dem Braten noch nicht so richtig.
Ich sehe wie Thyssenkrupp mit einer gewaltigen Transformation das Unternehmen in die Zukunft auszurichtet. Das geht natürlich nicht ohne ein Auf und Ab der Kurse und den Stimmungsschwankungen der Investoren .
Aber irgendwie haben alle nur ein Ziel.
Wenn jetzt auch der Vorstand wieder in die Zukunft schaut und bei guten Aktienkursen im unteren Segment zugreift, sollte das auch bestimmt weitere Interessenten anlocken
Ich bleibe daher weiter investiert und setze mein Kursziel jetzt schon höher als 12 €.
Wir sind, glaube ich, noch lange nicht am Ziel.