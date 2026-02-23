Barclays hebt Ziel für Thyssenkrupp auf 9,50 Euro - 'Underweight'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 11,31 auf Tradegate (23. Februar 2026, 10:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +8,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,91 %.

Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 7,01 Mrd..

ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3300 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,667EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -11,35 %/-20,21 % bedeutet.