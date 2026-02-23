Deutsche Bank Research senkt Pernod Ricard auf 'Sell'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Pernod Ricard Aktie

Die Pernod Ricard Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,37 % und einem Kurs von 83,70 auf Tradegate (23. Februar 2026, 10:48 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Pernod Ricard Aktie um -0,02 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,37 %.

Die Marktkapitalisierung von Pernod Ricard bezifferte sich zuletzt auf 21,06 Mrd..

Pernod Ricard zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4100 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 89,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der Pernod Ricard Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 75,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 99,00EUR was eine Bandbreite von -10,01 %/+18,79 % bedeutet.