ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research senkt Pernod Ricard auf 'Sell'
- Deutsche Bank stuft Pernod Ricard auf Sell ab...
- Kursziel gesenkt von 75€ auf 74€ am 23.02.2026
- Grund: Outperformance und unsicheres Wachstum.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Pernod Ricard von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 75 auf 74 Euro gesenkt. Die Gründe dafür seien die überdurchschnittliche Kursentwicklung und die Unsicherheit für das Wachstum, schrieb Mitch Collett am Montag zu seiner Neubewertung für den Anisschnaps-Hersteller./ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 08:08 / CET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Pernod Ricard Aktie
Die Pernod Ricard Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,37 % und einem Kurs von 83,70 auf Tradegate (23. Februar 2026, 10:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Pernod Ricard Aktie um -0,02 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,37 %.
Die Marktkapitalisierung von Pernod Ricard bezifferte sich zuletzt auf 21,06 Mrd..
Pernod Ricard zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4100 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 89,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der Pernod Ricard Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 75,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 99,00EUR was eine Bandbreite von -10,01 %/+18,79 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Ich habe auch damit spekuliert hier eine Position zu eröffnen. Habe mich dagegen entschieden.
In einer Zeit wo noch Wachstum da war, waren solche KGVs auch mal vertretbar. Mittlerweile sind es 3 Jahre mit Umsatzrückgang und deshalb die Neubewertung. Wenn man sich die Schulden anschaut immer noch kein Schnäppchen und ob das Wachstum zurück kommt eher unwahrscheinlich. Ich denke die niedrigeren KGVs werden sich so schnell nicht mehr ändern. Schade um deine Knete, aber ich glaube da gibt es aussichtsreichere Investments.