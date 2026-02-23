UBS stuft Heidelberg Materials auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Bei Heidelberg Materials und Holcim drehten sich die Diskussionen vor den anstehenden Geschäftsberichten weniger darum, ob sie gut ausfallen und wie der Ausblick wird, sondern ob gute Ergebnisse überhaupt honoriert werden, schrieb Julian Radlinger am Montag. Angesichts der politischen Unsicherheit um die Zukunft des europäischen Emissionshandels (ETS) könnte es auch sein, dass ein Kursanstieg schnell wieder zum Ausstieg genutzt wird./ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 00:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 00:11 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 206,4EUR auf Tradegate (23. Februar 2026, 10:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Julian Radlinger

Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 260

