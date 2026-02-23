175-Mrd.-Rückzahlungen? Supreme Court stößt die USA in den Schulden-Doom-Loop

Die Aufhebung eines Großteils der Trump-Zölle durch den Obersten Gerichtshof hat die ohnehin angespannte Haushaltslage der USA deutlich verschärft und neue Unsicherheit an den Finanzmärkten ausgelöst. Ökonomen hatten bereits vor dem Urteil gewarnt, dass das Bundesdefizit im laufenden Jahr auf über 1,85 Billionen US-Dollar steigen dürfte. Neue Berechnungen zeigen nun, dass die Entscheidung die US-Staatsverschuldung bis 2036 um weitere 2,4 Billionen US-Dollar erhöhen könnte, falls bereits gezahlte Abgaben zurückerstattet werden müssen. Das Gericht stellte fest, dass der International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) keine rechtliche Grundlage für Zölle bietet und ließ ausdrücklich offen, ob Importeure Anspruch auf Rückzahlungen von bis zu 175 Milliarden US-Dollar haben – ein Prozess, den es als "chaotisch" bezeichnete.

Gleichzeitig hat die US-Regierung mit einem 15-prozentigen Übergangszoll auf Basis von Section 122 des Trade Act versucht, Einnahmeausfälle zu begrenzen. Da diese Ersatzzölle jedoch nur 150 Tage gelten und rechtlich weniger weitreichend sind, bleibt unklar, ob sie das erwartete Einnahmenloch schließen können. Für Anleiheinvestoren erhöht dieser Schwebezustand das Risiko zusätzlicher Schuldtitel, sollte es zu Rückerstattungen und neuen Finanzierungslasten kommen. Marktteilnehmer warnen, dass dies die ohnehin steigenden Kreditkosten verstärken und die Zinsstrukturkurve weiter versteilen könnte.