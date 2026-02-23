Fiskal-Blackout
175-Mrd.-Rückzahlungen? Supreme Court stößt die USA in den Schulden-Doom-Loop
Die Aufhebung der Zölle verschärft das US-Schuldenproblem massiv. Bis zu 175 Milliarden US-Dollar könnten fehlen, die Defizite steigen weiter – und steigende Zinskosten drohen Anleger hart zu treffen.
- Zollaufhebung steigert Schulden, bis 175 Mrd $
- Übergangszoll 15% befristet, Einnahmen unklar
- CBO: 2035 Defizit ~3 Bio, Zinslast ~2,2 Bio...
Die Aufhebung eines Großteils der Trump-Zölle durch den Obersten Gerichtshof hat die ohnehin angespannte Haushaltslage der USA deutlich verschärft und neue Unsicherheit an den Finanzmärkten ausgelöst. Ökonomen hatten bereits vor dem Urteil gewarnt, dass das Bundesdefizit im laufenden Jahr auf über 1,85 Billionen US-Dollar steigen dürfte. Neue Berechnungen zeigen nun, dass die Entscheidung die US-Staatsverschuldung bis 2036 um weitere 2,4 Billionen US-Dollar erhöhen könnte, falls bereits gezahlte Abgaben zurückerstattet werden müssen. Das Gericht stellte fest, dass der International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) keine rechtliche Grundlage für Zölle bietet und ließ ausdrücklich offen, ob Importeure Anspruch auf Rückzahlungen von bis zu 175 Milliarden US-Dollar haben – ein Prozess, den es als "chaotisch" bezeichnete.
Gleichzeitig hat die US-Regierung mit einem 15-prozentigen Übergangszoll auf Basis von Section 122 des Trade Act versucht, Einnahmeausfälle zu begrenzen. Da diese Ersatzzölle jedoch nur 150 Tage gelten und rechtlich weniger weitreichend sind, bleibt unklar, ob sie das erwartete Einnahmenloch schließen können. Für Anleiheinvestoren erhöht dieser Schwebezustand das Risiko zusätzlicher Schuldtitel, sollte es zu Rückerstattungen und neuen Finanzierungslasten kommen. Marktteilnehmer warnen, dass dies die ohnehin steigenden Kreditkosten verstärken und die Zinsstrukturkurve weiter versteilen könnte.
Die neuen Berechnungen des Congressional Budget Office verdeutlichen, dass die strukturellen Defizite bereits ohne den Zollkomplex außer Kontrolle geraten. Für 2035 erwartet die Behörde ein Defizit von knapp 3 Billionen US-Dollar und Staatsschulden von über 53 Billionen US-Dollar, was 116 Prozent des BIP entspricht. Besonders rasant steigen die Zinsaufwendungen: Unter realistischen Annahmen könnten sie bis 2035 auf über 2,2 Billionen US-Dollar anwachsen und damit nahezu sämtliche diskretionären Ausgaben verdrängen. Auf Haushaltsebene würde dies Zinslasten von rund 15.700 US-Dollar pro Jahr bedeuten – ein Betrag, der fast die Hälfte einer durchschnittlichen US-Hypothekenrate entspricht.
Auch an den Märkten zeigte sich die neue Unsicherheit unmittelbar. Der US-Dollar gab zum Wochenstart nach, vor allem gegenüber sicheren Währungen wie Yen und Franken, während Treasuries kurzzeitig unter Druck gerieten. Analysten verweisen darauf, dass geringere Zölle kurzfristig zwar den Preisdruck senken könnten, das Urteil aber zugleich die politische Handlungsfähigkeit des US-Präsidenten begrenzt und das Risiko weiterer handelspolitischer Eskalationen erhöht. In Europa stieß die schnelle Einführung der neuen Übergangszölle bereits auf Ablehnung während Marktbeobachter zugleich vor möglichen Zweitrundeneffekten für Inflation, Zinsen und die langfristige Tragfähigkeit der US-Finanzen warnen.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion