Novo Nordisk enttäuscht mit Studie zum Abnehmmittel Cagrisema - Aktie fällt

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,10 % und einem Kurs von 892,1 auf Tradegate (23. Februar 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.

BAGSVARD (dpa-AFX) - Novo Nordisk hat mit seinem Abnehmmittel Cagrisema in einer Phase-3-Studie schlechter abgeschnitten als erhofft. Cagrisema habe zwar eine 23-prozentige Gewichtsreduktion nach einer 84-wöchigen Behandlung gezeigt, teilte der dänische Pharmakonzern am Montag mit. Allerdings sei der primäre Studienendpunkt verfehlt worden, der zeigen sollte, dass das Mittel dem Konkurrenzprodukt Zepbound von der US-Konkurrentin Eli Lilly in puncto Gewichtsverlust nicht unterlegen ist. Der Aktienkurs von Novo Nordisk geriet auf die Nachricht hin deutlich unter Druck und verlor in Kopenhagen zuletzt gut elf Prozent./mis/men

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Eli Lilly!

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -18,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -36,01 %.

Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 118,08 Mrd..

Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,2800 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 344,38DKK. Von den letzten 8 Analysten der Novo Nordisk Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 275,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 400,00DKK was eine Bandbreite von +703,27 %/+1.068,39 % bedeutet.



