GOLDMAN SACHS stuft ENEL auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Buy" belassen. "Enel 2.0" ebne den Weg für solides Ergebniswachstum und ordentlich steigende Markterwartungen, schrieb Alberto Gandolfi am Montag anlässlich des Kapitalmarkttags und der Konzernstrategie./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 08:36 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,64 % und einem Kurs von 9,596EUR auf Tradegate (23. Februar 2026, 11:13 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Alberto Gandolfi
Analysiertes Unternehmen: ENEL
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 11
Kursziel alt: 11
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
