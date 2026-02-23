Lufthansa-Gruppe
Etliche Flüge an die US-Ostküste gestrichen
- Blizzard im Osten: Lufthansa sagt NY/BOS ab Mo.
- Rückflüge können nicht stattfinden, Di. offen.
- Frankfurt: Condor, Singapore, United sagten ab
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wegen des Blizzards im Osten der USA sind etliche Flugverbindungen gestrichen worden. Die Lufthansa -Gruppe hat für diesen Montag sämtliche Flüge ihrer Gesellschaften zu den Zielen New York und Boston abgesagt, wie ein Sprecher in Frankfurt bestätigte. Auch Rückflüge könnten nicht stattfinden. Für Dienstag lagen zunächst keine Stornierungen vor. Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt wurden auch Flüge anderer Gesellschaften wie Condor, Singapore Airlines und United abgesagt. Zur Lufthansa-Gruppe gehören neben der Kerngesellschaft noch Swiss, Austrian, Ita und Brussels Airlines./ceb/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,56 % und einem Kurs von 9,22 auf Tradegate (23. Februar 2026, 11:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -0,22 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,02 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 11,05 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,2500EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -24,11 %/-13,27 % bedeutet.
Als Ehemaliger schäme ich mich mittlerweile für meine Ex-Kollegen.
Nicht alles was das Handelsblatt ist richtig, zum Beispiel was die „üppigen“ Renten betrifft!
da hast Du halt einen homogenen 350mio menschen Markt in USA, +Amerika als ganzes, also Canada, Südamerika +keine Umwege wegen Ukraine nach Asien.