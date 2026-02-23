JEFFERIES stuft ENEL auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Buy" belassen. Die Gewinnaussichten hätten sich verbessert, schrieb Arturo Murua am Montag anlässlich des Kapitalmarkttags und des Businessplans bis 2028. Mit der Konzentration auf Erneuerbare Energien werde ein Strategiewechsel vom früheren Stromnetz-fokussierten Ansatz vorgenommen./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 04:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 04:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,64 % und einem Kurs von 9,596EUR auf Tradegate (23. Februar 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Arturo Murua

Analysiertes Unternehmen: ENEL

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 10

Kursziel alt: 10

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



